Güneydoğu'da çiçekçilerin 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlığı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'nde müşterilerine farklı tasarımlar sunmak için hazırlık yaparken, çok sayıda çift de nikah masasına bu tarihte oturacak.



Diyarbakır'da çiçekçilik yapan Atilla Çarak, AA muhabirine, 30 yıldır bu sektörde hizmet verdiklerini ve kentte 3 şubelerinin bulunduğunu söyledi.

Siparişlerin ve iş yoğunluğunun 14 Şubat'ta çok arttığını anlatan Çarak, insanların sevdiklerini çiçek vererek mutlu etmek istediğini belirtti.

Sevgiler Günü için 10 gün önce hazırlıklara başladıklarını ifade eden Çarak, şöyle konuştu:

"Ayıcıklı vazo, kutuda ve sepette çiçek gibi çeşitlerimiz var. Sektör çok geliştiği için ürün çeşitliliği de fazla. Müşterilerimize çok farklı tasarımlar sunuyoruz. Tasarım ürünlerde fiyatlar 60 liradan başlıyor, 400 liraya kadar çıkıyor. Bir gülün satış fiyatı 10 lira. Günde 100-150 gül satışı yaparken, Sevgililer Günü'nde bu sayı 3 bine kadar çıkabiliyor. Yoğun talep var. Genellikle erkekler çiçek alıyor. Satışlarımız yükselmesinden memnun oluyoruz."

Çarak, artan talebi karşılamak amacıyla şubelerin yanı sıra alışveriş merkezlerinde kurdukları stantlarda çiçek sattıklarını kaydetti.

"14 ŞUBAT'TA YOĞUNLUK YAŞIYORUZ"

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesinde nikah memuru Sinan Ülgen ise 18 yıldır bu mesleği sürdürdüğünü belirterek, "Günlük 12 çiftin nikahını kıyıyoruz. 14 Şubat'ta, bu sayı iki katına çıkıyor. Bazı çiftler, özellikle o gün için tarih istiyor. Biz de yardımcı oluyoruz. 14 Şubat'ta yoğunluk yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Siirt Belediyesinde nikah memuru Bayram Acar ise 14 Şubat'ın gençler için ayrı bir öneme sahip olduğunu anlatarak, "Genç çiftlerimiz hem Sevgililer Günü'nü hem evlilik yıl dönümlerini aynı zamanda kutlamak için bu özel günü seçiyor. Diğer günlerde, kışın 3-4 nikah kıyarken, 14 Şubat'ta sayı 20'ye çıkıyor." dedi.

Batman Belediyesinde nikah memuru Nuri Turgut ise Sevgililer Günü'nde nikah kıydırmak için 20'yi aşkın çiftin başvuruda bulunduğunu belirtti. Turgut, "Çiftler özellikle bugünü seçiyor. Diğer günlere göre yoğunluk yüzde 100 artıyor." diye konuştu.



