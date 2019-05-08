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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
08.05.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Güneydoğu’da beyaz altın sevinci

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Güneydoğu’da beyaz altın sevinci

Üreticisinin beyaz altın olarak adlandırdığı sarımsak, 5 yıl önce üretimine başlandığı Güneydoğu’da üreticisinin yüzünü güldürüyor. Kalitesi ve dayanıklılığı ile Taşköprü sarımsağına rakip olan Araban sarımsağı, fiyatı ile de üreticisini sevindiriyor.

Güneydoğu’nun en geniş ve verimli ovalarından olan Araban Ovası’nda üreticisinin beyaz altın olarak nitelendirdiği sarımsağın hasadına başlandı. Adaban ovasında yaklaşık 10 bin dönüm civarında sarımsak ekili alan bulunurken, arazinin bin 500 dönümünde ise yeşil sarımsak yetiştiriliyor. Bölgede başlayan yeşil sarımsak hasadı üreticinin yüzünü güldürdü. Dönümden yaklaşık 4-5 ton hasat alan üretici, yeşil sarımsağın kilosunu 4-5 TL’den satıyor.

TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞINDAN DAHA KALİTELİ

Üreticiler, Araban sarımsağının lezzet ve dayanıklılık yönünden Taşköprü sarımsağından daha dayanıklı olduğunu belirtiyor. Ektiği sarımsağın veriminden de memnun olan üreticilerden Ramazan Atmaca, "Verim çok güzel. Bu sene hasattan memnunuz. Üründen aldığımız dönüm başına ton çok iyi. Kalite de çok güzel, Fiyatlar bu miktarda kalırsa, çok güzel bir dönem geçireceğiz" diye konuştu.

KASTAMONU'DAKİ AŞIRI YAĞIŞLAR ARABAN’DAKİ ÜRETİCİLERE YARADI

Kastamo’nun dünyaca ünlü Taşköprü ilçesindeki sarımsak üreticilerinin aşı yağışlar nedeniyle sorunlar yaşadığını da belirten Ramazan Atmaca, "Bazı yerlerdeki sarımsak aşırı yağışlar nedeniyle olmadı. Bölgemizdeki hasat yüksek ama diğer bölgelerdeki hasat çok düşük. Bu sene bizim senemiz" diye konuştu.

ARABAN SARIMSAĞININ TESCİLİ ALINDI

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, dayanıklılığı ile diğer sarımsaklardan daha kaliteli olduğunu söylediği Araban sarımsağının tescilini aldıklarını kaydetti. Tescilli sarımsak satışlarının yeni ürünlerle birlikte başlayacağını anlatan Altun, hedeflerinin ise sarımsak üreticileri için soğuk hava deposu kurmak olduğunu sözlerine ekledi.

SARIMSAK ÜRETİMİNDE DALGALANMA

Altun, sarımsağın üretiminin 3 yıl içinde sürekli değiştiğini belirterek, 2017 yılında 30 bin dönüme çıkan sarımsak ekili arazinin bu yıl 10 bin dönüme kadar düştüğünü vurguladı. Altun, "2017’de 30 bin dönüme yakın sarımsağımız vardı. 2018’de 20 bin dönümün üzerinde sarımsağımız vardı. Geçen sene düşük fiyatla satılınca, bu sene üretimi de düştü. Şu anda 10 bin dönümde ekili sarımsak var" diye konuştu. Altun, bu yıl Sarımsakçılar Birliği’ni de kuracaklarını belirtti.

RAMAZAN AYINDA SAATLERCE TARLADA ÇALIŞIYORLAR

Sabahın erken saatlerinde yeşil sarımsağın hasadı için tarlada çalışan mevsimlik işçiler, zorlu koşullarda oruç tutuyor. Sıcak havada susuzluk ile mücadele eden işçiler, "Sabah saat 07.00’de işe başlıyoruz. Akşama kadar susuz da kalıyoruz, aç da kalıyoruz. Akşam 17.00’de ise işi bırakıyoruz. Yorulmamıza rağmen oruçlu olmamıza rağmen işimizden memnunuz. Geçimimizi sağlamak için çalışmak zorundayız" diye konuştu.

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