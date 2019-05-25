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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
25.05.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Güneydoğu'da 5 vilayete TOKİ'den dev yatırım

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Güneydoğu'da 5 vilayete TOKİ'den dev yatırım

Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt il merkezileri ile Sur, Cizre, Nusaybin, Silvan ve Silopi gibi ilçelerde teröristlerin hendek olayları zamanında yakıp yıktığı binaların yerine TOKİ tarafından yeni konutlar inşa edildi. Tamamlanan konutların hak sahiplerine verilme işlemlerine devam ediliyor. Terörün açtığı izleri kapatmak için başlatılan çalışmalarda Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt illerinde TOKİ tarafından 6 milyar 500 milyon lira civarında dev yatırım ile 35 bin civarında konut yapıldı.

Terör örgütü PKK mensuplarınca hendek olayları zamanında evleri yakılıp yıkılan vatandaşlara devlet el uzattı. Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt’te TOKİ tarafından konutlar inşa edildi. Birçoğu tamamlanan konutlar, terörden zarar gören hak sahiplerine verilme işlemlerine devam ediyor. TOKİ tarafından inşaatı devam eden ve kirada kalan vatandaşlara da valilik tarafından kira yardımına devam ediliyor.

SUR YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Terörün en çok zarar verdiği yerlerin başında gelen Diyarbakır'ın Sur ilçesinde başlatılan rehabilite çalışması ile ilçe hızlı bir şekilde aslına uygun olarak yenilendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve kayyum atanan Sur Belediye Başkanlığının ortak yürüttüğü projelerle Sur ilçesinin kalbi olarak tanımlanan Gazi ve Melikahmet caddeleri baştan sona yenilendi. Cadde üzerinde bulunan iş yerleri de tarihi yapısına uygun bir şekilde onarılırken, tamamlanan tarihi Sur ilçesindeki caddeler ve iş yerlerinin açılışını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. İlçede teröristler tarafından tahrip edilen onlarca tarihi yapı restore edilirken, bazılarının restorasyon çalışmaları devam ediyor. Tarihi ilçenin caddelerinde yapılan yenilikler ile tüm dükkanların ve iş yerlerinin vitrinleri tarihi dokuya uygun bir şekilde yapılarak sahiplerine teslim edildi. Teröristler tarafından evlerinden edilen vatandaşlar için de TOKİ harekete geçti. Son dönemlerde 50 proje hayata geçiren TOKİ 12 bin 425 konutun yapımına başladı. Bu konutların büyük bir kısmını tamamlayıp hak sahiplerine dağıtan TOKİ, geri kalanları da tamamlayarak vatandaşları evlerine kavuşturacak.

ŞIRNAK VE İLÇELERİNDE 10 BİN 731 KONUT

Terörden temizlenen Şırnak, inşa edilen konutlarla modern kent görünümüne kavuştu. Şırnak kent merkezinde, 14 Mart 2016’da ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından, yaşanan çatışmalar nedeniyle Dicle, Cumhuriyet, Yeşilyurt, Gazipaşa, İsmetpaşa, Yeni, Aydınlıkevler ve Bahçelievler mahallelerinde yıkılan yapıların yerine yenileri yapıldı. TOKİ tarafından Şırnak genelinde 10 bin 731 konut inşa edildi. Yeni TOKİ’lere yerleşen vatandaşlardan Selahattin Taşar, yaklaşık 3 yıl önce Şırnak’ta yapılan TOKİ’lerin birçoğunun bitme aşamasına geldiğini söyledi. Taşar, “Çatışmalı sürecin ardından şu anda evlerimizdeyiz. Tek sıkıntımız konutların azlığı. Vatandaşlar ev bulamıyor, Şırnaklıların yüzde 30’u hala dışarıda, TOKİ’lerin biran önce bitirilmesi ve halkımızın mağduriyetinin tam anlamıyla giderilmesini umuyoruz” dedi.

YENİ NUSAYBİN GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Terör örgütü PKK mensuplarının en çok zarar verdiği ilçelerden olan Mardin’in Nusaybin ilçesi de TOKİ tarafından ele alındı. Yeniden inşa edilen ilçe modern görünümüne kavuştu. İlçedeki binaların neredeyse tamamı yenilenirken TOKİ terör mağdurları için de 12 etapta 5 bin 51 konut, 498 adet dükkan, 5 adet cami, 4 adet taziye evi ve 3 adet okul inşaatı projesini hayata geçirdi. Şuana kadar bin konutun kurası çekilirken temsili olarak bir aileye anahtar teslimi yapıldı.
TOKİ tarafından Batman ve ilçelerine de çalışmalar gerçekleştirildi. Toplan 4 bin 920 konutun yapıldığı kentte ayrıca stadyum ve kapalı yüzme havuzu, öğretim kurumları, sağlık ocakları, camiler ve ticaret merkezleri de yapıldı.
Siirt’te ise bugüne kadar 805 adet toplu konutun yapımı bitmiş olup vatandaşların kullanımına açıldı. Ayrıca 16 derslikli ilkokul, 1 cami ve ticaret merkezi yapımı tamamlanmıştır. Siirt’in Baykan ilçesi Veysel Karani Beldesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 55 adet konut, 145 adet dükkan, 2 adet müştemilat inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ise yüzde 90’lık kısmı tamamlandı. İnanç turizmi açısından önemli bir merkez olan türbenin çevre düzenlemesi, kamulaştırma ve inşaat maliyetinin yaklaşık 40 milyon lira olduğu öğrenildi.

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