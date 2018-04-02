Güneydoğu ihracatı ilk çeyrekte sevindirdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGüneydoğu ihracatı ilk çeyrekte sevindirdi-
GeriEkonomi Güneydoğu ihracatı ilk çeyrekte sevindirdi-
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
02.04.2018 - 11:48, Son Güncelleme:

Güneydoğu ihracatı ilk çeyrekte sevindirdi-

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güneydoğu ihracatı ilk çeyrekte sevindirdi-

Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz,ÿ bölge ihracatının bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 2 milyar 67 milyon 51 bin dolara ulaştığını belirtti.

Başkan Çıkmaz Gaziantepin 2018 yılı Ocak-Mart döneminde 1 milyar 675 milyon 676 bin dolarlık ihracat ile Türkiyenin en çok ihracat yapan altıncı ili konumunda yer aldığını da kaydetti.

Çıkmaz, ocak-mart dönemi ihracat verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, bütün olumsuzluklara rağmen yılmadan, yorulmadan üretmeye, istihdama ve ihracata devam ettiklerini söyledi. İhracatçıların sorunlardan ziyade sorunların çözüm yollarını aradığını vurgulayan Çıkmaz, bu düşünceyle hareket ettikleri sürece ihracatın daha da artacağını ifade etti. Amerikadan Çine, Suudi Arabistandan Almanyaya 179e ülkeye ihracat yapma başarısı gösteren ihracatçıları tebrik eden Çıkmaz, şöyle devam etti:

 Birliklerimizce 2018 yılı ocak-mart döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 4lük artışla toplam 2 milyar 67 milyon 51 bin dolarlık ihracat kayda alındı. Aynı dönemde, diğer ihracatçı birlikleri adına ise toplam 88 milyon 303 bin dolarlık ihracat kayda alındı.

Böylece birliğimiz ihracat kayıt işlem hacmi yüzde 3,6lık artışla 2 milyar 155 milyon 355 bin dolar oldu. İhracatta tekstilin önemli yer tuttuğunu vurgulayan Çıkmaz, ilk çeyrekte 711 milyon 854 bin dolarlık tekstil ihracatına imza attıklarını belirterek, tekstili hububat ve bakliyatın izlediğini bu üründen de 509 milyon 291 bin dolarlık dış satım yapıldığını dile getirdi. Halı ihracatının bu dönemde 353 milyon 117 bin dolara ulaştığını ifade eden Çıkmaz, ihracatın kalan kısmını da diğer ürünlerin karşıladığını kaydetti.

GÜNEYDOĞUDAN 179 ÜLKEYE İHRACAT

 Bölge ihracatında Ortadoğu ülkeleri yüzde 48,4 payla ilk sırada yer aldığını söyleyen Çıkmaz, "AB ülkeleri yüzde 20,8 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 11,2 payla üçüncü sırada bulunmaktadır. Toplam 179 ülkeye ihracat gerçekleştirildi; bu ülkelerden Irak, ABD, Suriye, İtalya, Suudi Arabistan, İran, Almanya, İngiltere, Belçika ve İsrail Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir.

Ayrıca, halı, kumaşlar, iplikler, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, dış giyim ile ayakkabılar bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler oldu" dedi.

 Güneydoğu Anadolu Bölgesinin lokomotif ili olan Gaziantepin 2018 yılı Ocak-Mart döneminde 1 milyar 675 milyon 676 bin dolarlık ihracat ile Türkiyenin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini koruduğunu ifade eden Başkan Çıkmaz Mart ayında ise Gaziantepten bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 2.2lik bir artışla 612 milyon 307 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirterek tekstil ve hammaddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünlerinin Gaziantepin ihracatında önde gelen sektörleri olduğunu sözlerine ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Güneydoğu ihracatı ilk çeyrekte sevindirdi-

Organik bebek havlusuyla 20 ülkeye ihracat

Zeytinyağı ihracatı rekora koşuyor

Enerji piyasasında işlemler 200 milyar doları aştı