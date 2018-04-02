Güneydoğu ihracatı ilk çeyrekte sevindirdi-
Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdülkadir Çıkmaz,ÿ bölge ihracatının bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 2 milyar 67 milyon 51 bin dolara ulaştığını belirtti.
Başkan Çıkmaz Gaziantepin 2018 yılı Ocak-Mart döneminde 1 milyar 675 milyon 676 bin dolarlık ihracat ile Türkiyenin en çok ihracat yapan altıncı ili konumunda yer aldığını da kaydetti.
Çıkmaz, ocak-mart dönemi ihracat verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, bütün olumsuzluklara rağmen yılmadan, yorulmadan üretmeye, istihdama ve ihracata devam ettiklerini söyledi. İhracatçıların sorunlardan ziyade sorunların çözüm yollarını aradığını vurgulayan Çıkmaz, bu düşünceyle hareket ettikleri sürece ihracatın daha da artacağını ifade etti. Amerikadan Çine, Suudi Arabistandan Almanyaya 179e ülkeye ihracat yapma başarısı gösteren ihracatçıları tebrik eden Çıkmaz, şöyle devam etti:
Birliklerimizce 2018 yılı ocak-mart döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 4lük artışla toplam 2 milyar 67 milyon 51 bin dolarlık ihracat kayda alındı. Aynı dönemde, diğer ihracatçı birlikleri adına ise toplam 88 milyon 303 bin dolarlık ihracat kayda alındı.
Böylece birliğimiz ihracat kayıt işlem hacmi yüzde 3,6lık artışla 2 milyar 155 milyon 355 bin dolar oldu. İhracatta tekstilin önemli yer tuttuğunu vurgulayan Çıkmaz, ilk çeyrekte 711 milyon 854 bin dolarlık tekstil ihracatına imza attıklarını belirterek, tekstili hububat ve bakliyatın izlediğini bu üründen de 509 milyon 291 bin dolarlık dış satım yapıldığını dile getirdi. Halı ihracatının bu dönemde 353 milyon 117 bin dolara ulaştığını ifade eden Çıkmaz, ihracatın kalan kısmını da diğer ürünlerin karşıladığını kaydetti.
GÜNEYDOĞUDAN 179 ÜLKEYE İHRACAT
Bölge ihracatında Ortadoğu ülkeleri yüzde 48,4 payla ilk sırada yer aldığını söyleyen Çıkmaz, "AB ülkeleri yüzde 20,8 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 11,2 payla üçüncü sırada bulunmaktadır. Toplam 179 ülkeye ihracat gerçekleştirildi; bu ülkelerden Irak, ABD, Suriye, İtalya, Suudi Arabistan, İran, Almanya, İngiltere, Belçika ve İsrail Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir.
Ayrıca, halı, kumaşlar, iplikler, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, dış giyim ile ayakkabılar bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler oldu" dedi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin lokomotif ili olan Gaziantepin 2018 yılı Ocak-Mart döneminde 1 milyar 675 milyon 676 bin dolarlık ihracat ile Türkiyenin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini koruduğunu ifade eden Başkan Çıkmaz Mart ayında ise Gaziantepten bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 2.2lik bir artışla 612 milyon 307 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirterek tekstil ve hammaddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünlerinin Gaziantepin ihracatında önde gelen sektörleri olduğunu sözlerine ekledi.
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