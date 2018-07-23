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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
İHA
23.07.2018 - 12:35, Son Güncelleme:

Güneydoğu batı ihracatına damga vurdu

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Güneydoğu batı ihracatına damga vurdu

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, bu yılın ilk 6 ayında Türkiye’den gerçekleştirilen hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında liderliği Güneydoğu’nun üstlendiğini belirtti.

ALTUNKAYA başkanlığında, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinde (GAİB) bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri, sektördeki gelişmeler ve ihracat verilerini değerlendirdi.

Altunkaya, yaptığı açıklamada, ocak-haziran döneminde 1 milyar 4 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirtti. İnsanlığın var olduğu günden beri ihtiyaç duyduğu ürünlerin ihracatını yaptıklarına dikkati çeken Altunkaya, insanoğlunun beslenmesi ve yaşamını devam ettirmesi için hububat ürünlerine gereksinim duyduğunu ifade etti.

Altunkaya, “Onlarca kalem ürünün dışsatımını yapıyoruz, hemen hemen hepsi de insanlığın günlük tüketimini sağladığı ürünlerdir. Türkiye’de buğday unundan ekmek yapıldığı gibi Amerika’da da aynı üründen ekmek yapılmaktadır. Bu gerçek Ortadoğu için de geçerlidir Asya için de. Biz aslında insanlığa önemli bir hizmet sunuyoruz. Çünkü insanlığın var olduğu günden beri ihtiyaç duyduğu ürünleri ihraç ediyoruz. Bu yılın ilk 6 ayında Türkiye’den gerçekleştirilen hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında liderliği Güneydoğu üstlendi” dedi.

İhracat rakamlarına da değinen Altunkaya, mal grupları bazında en fazla ihracatın yüzde 22,6 pay ve 227 milyon 363 bin dolarla buğday unuyla gerçekleştirildiği kaydetti. Makarnanın yüzde 19,2 pay ve 193 milyon 149 bin dolarla ikinci sırada, bisküvi-pasta ürünlerinin yüzde 12,3 pay ve 123 milyon 564 bin dolarla üçüncü sırada olduğunu ifade eden Altunkaya, kalan ihracatı da diğer ürünlerin karşıladığını dile getirdi.

EN FAZLA İHRACAT ORTADOĞU’YA

İhracatı bölgesel olarak da değerlendiren Altunkaya, en fazla ihracatın yüzde 70,3 pay ve 706 milyon 437 bin dolarla Ortadoğu’ya gerçekleştirildiğini belirtti. Altunkaya, bu bölgeyi yüzde 20,9 pay ve 210 milyon 51 bin dolarla Afrika’nın ve yüzde 3,6 pay ve 36 milyon 388 bin dolarla Amerika ülkelerinin karşıladığını sözlerine ekledi.

ALTUNKAYA SEKTÖR KURULU’NU TOPLADI

Yönetim Kurulu Toplantısı’nın hemen ardından, Ankara’da düzenlenen Sektör Kurulu Toplantısı’nda sektörün diğer birliklerdeki temsilcileri ile bir araya gelindi. Sektör ihracatının ve izlenecek stratejilerin değerlendirildiği toplantıda, TİM Konsey ve Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Irak başta olmak üzere komşu coğrafyalardaki sorunlardan kaynaklanan ihracat kayıplarına rağmen ihracatımızın birçok pazarda ciddi oranda artış sergilediğine ve 6 aylık dönemde 3,2 milyar doları aştığına değinerek, farklı pazarlarda aktivitelerin artmasının ihracatımızı günden güne kırılganlıklardan uzaklaştırdığını ifade etti. Katma değerli üretimin ve markalaşmanın da ihracat hedeflerimiz doğrultusunda vazgeçilmez olduğuna değinen Altunkaya, önümüzdeki dönemde yeni pazarlar, markalaşma ve katma değerli üretimin sektörün üzerinde yükseleceği değerler olacağına işaret etti.

TANITIM PROJESİ START ALIYOR

Altunkaya ayrıca, Türkiye Tanıtım Grubu tarafından finanse edilecek bir tanıtım projesine başlayacaklarını ifade etti. “Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı” başlıklı proje kapsamında, belirlenen ülkelerde yemek tadımı, road show, resepsiyon ve reklamlardan oluşan kapsamlı bir projenin Birliklerince yürütüleceğini belirten Altunkaya, projenin ülkemiz ihracatına çok olumlu yansıyacağını düşündüklerini aktardı.

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