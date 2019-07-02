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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.07.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

Güneydoğu Anadolu'nun ihracatı artıyor

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Güneydoğu Anadolu'nun ihracatı artıyor

GAİB, yılın ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artışla 4 milyar 268 milyon 926 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin (GAİB) yılın ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artışla 4 milyar 268 milyon 926 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiği bildirildi.

GAİB'den yapılan yazılı açıklamada, birlik tarafından haziranda yapılan ihracatın, 2018'in aynı ayına göre yüzde 12,9 düşerek 516 milyon 937 bin dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Ocak-haziran döneminde ise bölgeden geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4'lük artışla 4 milyar 268 milyon 926 bin dolar ihracat gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, ihracatta Orta Doğu ülkelerinin yüzde 45,5'lik payla ilk sırada, AB ülkelerinin yüzde 20,5 ile ikinci ve Afrika ülkelerinin ise yüzde 13,4 ile üçüncü sırada yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden geçen ay 183 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği, Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İtalya, İngiltere, Almanya, İran, Libya ve İsrail’in en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında olduğu ifade edildi. Açıklamada, en çok ihracatı yapılan ürünlerin ise halı, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, demir-çelik mamulleri ile dış giyim grupları olduğu vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, seçimlerinin geride kalmasıyla artık Türkiye'de ihracatın nasıl daha kalifiye hale getirilmesi ve ihracatta çarpan etkisi yapacak faktörlerin neler olabileceğinin konuşulması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"İhracatımız, gerek yıl gerekse de aylık bazda artış gösteriyor. Geçen ay bir düşüş var fakat bu düşüş 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinden kaynaklanıyor çünkü iş günü sayısında geçen yılın aynı ayına göre 3,5 günlük bir azalma var. Geçen sene haziranda 19,5 iş günü varken bu sene haziran ayında 16 iş günü çalışmışız. Bu şekilde oranladığımızda aslında önceki seneye göre yüzde 5’lik bir artış sağlamış durumdayız." 

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