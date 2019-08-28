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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
28.08.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Güney Koreli bloggerlar o şehre hayran kaldı!

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Güney Koreli bloggerlar o şehre hayran kaldı!

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine gelen Güney Koreli turizm bloggerları, ilçenin kültürel ve turistik değerlerini ziyaret ettiler. Gezdikleri yerleri merak içerisinde inceleyen Güney Koreli bloggerlar, fotoğraf makineleri ile de bol bol fotoğraf çektiler.

Eskişehir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu’nun daveti kapsamında Eskişehir’e gelen 9 Güney Koreli turizm bloggerı için, valilik ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) işbirliğinde çeşitli geziler düzenlendi. Program kapsamında Seyitgazi’yi ziyaret eden bloggerlar sırasıyla; Sücaaddin Veli Türbesi’ni, Seyit Battal Gazi Türbesi’ni ve Frig Vadisi’ni gezdiler. Dinlenme aralarında ayran ve gözlemenin de tadına bakan turizm bloggerı, gezdikleri yerleri objektiflerine yansıttılar.

Güney Koreli bloggerlar o şehre hayran kaldı
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Seyitgazi Kaymakamı Murat Demirbilek, yabancı turistlere ulaşmak istediklerini söyledi. Kaymakam Demirbilek, "Eskişehir Valiliği ve BEBKA tarafından organize edilen Güney Koreli 9 turizm bloggerini ilçemizde ağırladık. Onlara Secaattin Veli ve Seyit Battal Gazi Türbelerimizi gezdirdik. El dokumalarını uygulamalarıyla gösterdik. İlçemizin tanıtımı içi böyle organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Seyitgazi ilçemiz tarihi, doğal ve kültürel anlamda çok zengin bir yer. Bu potansiyeli ortaya çıkarmamız için yabancı turistlere ulaşmamız gerekiyor. Bunun için projeler geliştiriyoruz, turizm çeşitlendirmeleri yapacağız. Hem ülkemize hem de ilçemize katma değer sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.
Güney Koreli bloggerlar o şehre hayran kaldı
Güney Koreli turizm bloggerlarından Jeong Min Jun, "Türkiye’ye ilk defa geldim. Geldiğimden buyana Türkiye’nin çok yeni olması dikkatimi çekti. Avrupa’daki mimariye benziyor. Eskişehir üzerine konuşacak olursak, gayet düzenli bir şehir" dedi.
Güney Koreli bloggerlar o şehre hayran kaldı
"GAYET OLUMLU İZLENİMLER EDİNDİM"

Güney Koreli turizm bloggerı Park Sun Ah ise olumlu izlenimler edindiğini belirterek şunları söyledi; "Eskişehir’e ilk defa geliyorum. Burası ile ilgili ilk izlenimim çok olumlu oldu. Şehir bana parlak bir şehir olarak göründü. Çevremizde bizimle iletişimde olan insanların güler yüzünü görmek bize verdikleri değerin bir emaresi. O yüzden gayet olumlu izlenimler edindim."

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