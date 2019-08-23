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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
23.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Güney Kore’den ithalat yapana ‘ceza’ sürprizi

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Güney Kore’den ithalat yapana ‘ceza’ sürprizi

Güney Kore’den ithalat yapan firmalar ceza şoku yaşıyor.

Mayıs ayından bu yana, Güney Kore’den serbest ticaret anlaşması kapsamında ithalat yapan çeşitli firmalara, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce menşe beyanı ve uyumsuzluk sebebiyle ek vergi ve cezalar kesilmeye başlandı. Bazı firmalara kesilen cezaların 1 milyon lirayı aştığı belirtiliyor. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, “Bu ticaretin akış mantığına uygun bir cezalandırma değil” dedi.

AYKIRILIK YOK

Mayıs 2013’te, Türkiye ile Güney Kore arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalandığına dikkat çeken Eroğlu, “Hammadde ve nihai ürün ithal eden şirketler Güney Kore menşeli malları düşük gümrük vergisi ile ithal ediyorlardı. Ancak mayıs başından bu yana sorunlar var” ifadelerini kullandı. 30 Mayıs’ta Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşme ve daha sonra yaptıkları duyuruda Güney Kore menşeli olduğu konusunda şüphe olmayan ürünlere ceza uygulanmaması taleplerini ilettiklerini belirten Eroğlu şöyle devam etti: “18 Temmuz’da TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi toplantısında konuyu gündeme taşıyıp sorunu en üst düzeyde dile getirdik. Güney Kore’den yapılan alımlarında, malın G.Kore menşeli olduğunu belirtir beyanının belge üzerine yazılması gerekmekte. Ancak belge üzerine yazılan beyanda eksiklik yahut alıcı olarak belirtilen firmanın, Türkiye’ye malı ithal eden firma ile aynı olmaması durumunda geriye dönük ceza uygulamasına gidiliyor. Oysaki iki ülke arasında yapılan anlaşmanın amacı taraf ülke menşeli ürünlerin ticaretinde vergilerin indirimli ve sıfırlanmış olarak ticareti. İthal edilen eşyaların G.Kore menşeli olduğu yönünde hiçbir tereddüt yok. Dolayısıyla, anlaşmaya aykırılık olmadığı da açık.”

Söz konusu uygulamalar ile bu hammaddeyi kullanan Türkiye’deki üreticilerin ve ihracatçıların zarar gördüğünü söyleyen Eroğlu, “Uygulamanın yeniden değerlendirilmesi ve halihazırda geçmişe yönelik kesilen ek vergi tahakkuk ve cezaların kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi. Eroğlu, Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün de ceza uygulanmaması yönünde yazısı olduğunu ifade ederken, “Genel müdürlük, gümrüklerin herhangi bir tereddütü olması durumunda, Güney Kore gümrüklerinden teyit isteyerek sonradan da kontrol yapabileceğini belirterek, firmalara ceza uygulanmamasının daha doğru olacağını belirtiyor” dedi.

 

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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