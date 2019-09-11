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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.09.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Güney Kore, Japonya'nın ihracat kısıtlamalarını DTÖ'ye şikayet etti

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Güney Kore, Japonya'nın ihracat kısıtlamalarını DTÖ'ye şikayet etti

Seul yönetimi, Japonya'nın iletkenlerin ve dijital ekranların üretiminde kullanılan 3 maddenin Güney Kore'ye satışına kısıtlama getiren kararına karşı DTÖ'ye başvurdu.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Ticaret Bakanı Yoo Myung-hee düzenlediği basın toplantısında Japonya'nın iletkenlerin ve dijital ekranların üretiminde kullanılan 3 maddenin Güney Kore'ye ihracatını izne tabi kılan kısıtlaması hakkında DTÖ'ye şikayette bulunduklarını açıkladı.
Bakan Yoo, "Japonya'nın kısıtlama tedbiri Güney Kore'ye yönelik ayrımcı bir uygulamadır. Güney Kore mahkemelerinin Japon şirketlerin II. Dünya Savaşı ve sömürge döneminde Kore Yarımadası'nda zorla çalıştırdığı işçiler hakkında verdiği tazminat kararlarına misilleme olarak, siyasi motivasyonla atılmış bir adımdır." dedi.

Tokyo yönetiminin söz konusu kısıtlama tedbirinin Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın (GATT) 11. Maddesi'nde belirtilen "Ulusal güvenliğe ciddi tehdit oluşturmadıkça ihracat-ithalat hacmine kısıtlama getirilemez." hükmüne aykırı olduğunu vurgulayan Yoo, "Japonya, ticareti siyasi amaçlarla düzenleyerek, adil, tutarlı ve makul ticaret kuralları uygulama sorumluluğunu da ihlal etmiştir." ifadesini kullandı.

GÜNEY KORE İLE JAPONYA ARASINDAKİ DIŞ TİCARET TARTIŞMASI

Japonya, temmuz başında aldığı kararla, Güney Kore'nin ihracatında önemli yer tutan ekran ve yarı iletkenlerin yapımında kullanılan üç kimyasal maddenin satışını, bireysel izne bağlı hale getirmişti.

Güney Koreli yetkililer, kısıtlamanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek, Japonya'yı Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayet edeceklerini açıklamıştı.
Seul yönetimi, Japonya'nın söz konusu kararı, Güney Kore'de mahkemelerin, Japon İmparatorluğu'nun Kore Yarımadası'nda 1910-1945'te sömürge yönetimi altında Japon şirketlerinin zorla çalıştırdığı işçiler için verdiği tazminat kararlarına misilleme olarak görmüştü.

Japon tarafı ise kararın, Güney Kore'deki denetim eksiklikleri ve bunun yol açabileceği olası ulusal güvenlik riskleri nedeniyle alındığını belirtmiş, uluslararası hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

Japonya bunun ardından, 2 Ağustos'ta Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler listesinden çıkardığını açıklamıştı.

Seul yönetimi de buna karşılık, 22 Ağustos'ta Japonya ile Ekim 2016'da imzaladığı ve iki ülkenin gizli askeri istihbarat bilgilerini birbirleriyle ve üçüncü taraf olarak ABD ile paylaşmalarına olanak sağlayan istihbarat anlaşmasının süresini uzatmayacağını açıklamıştı.

İki ülke, daha önce birbirlerini, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarına aykırı olarak, Kuzey Kore'ye bazı stratejik maddeleri yasa dışı şekilde satmakla da itham etmişti.

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