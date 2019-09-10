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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU
10.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Güney Kore ithalatçısı için çözüm umudu

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Güney Kore ithalatçısı için çözüm umudu

Güney Kore’den ithalat yapan firmalara mayıs ayından bu yana kesilen gümrük cezalarıyla ilgili çözüm umudu belirdi.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, bu konuda Ticaret Bakanlığı bürokratları ile bir görüşme yaptıklarını ve Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün konuyu çalışacağını açıkladı.

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Serbest ticaret anlaşması kapsamında Güney Kore’den ithalat yapan firmalara şekil şartına uymadıkları gerekçesiyle kesilen cezalarla ilgili ilk olarak PAGEV başkanlığında firmalar ve gümrük müşavirleri bir araya geldi. Toplantının ertesi günü de, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş’ün davetiyle Ankara’da toplanıldı. PAGEV’den yapılan açıklamada bu süreçle ilgili şöyle denildi: “Toplantı sırasında, geçmişe yönelik evrak getirme süresinin bu konu için sınırlandırılmaması ve firmalara bu evrakı sonradan tamamlama imkanının verilmesi ve bu şekilde eksikliği tamamlayamayan firmalar içinse Güney Kore makamlarıyla sonradan kontrol sisteminin kurulması görüşlerini paylaştık. Gümrükler Genel Müdürlüğü, sorunu çözme kararlığında olduklarını ilettiler.”

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu da sorun yaşayan firmaların kendilerine ulaşmasını istedi. Eroğlu, “Firmaların isim ve yaşadıkları sorunu vakfımızla paylaşmaları firmaların menfaatlerine olacaktır. Bu bilgilerle, idarenin çözüm sürecinde ihtiyaç duyduğu sorun kategorilerini oluşturup, hiçbir firmamızın çözümün dışında kalmamasına gayret edeceğiz” dedi.

Türkiye ile Güney Kore Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile, birçok firma gerek hammadde gerekse de nihai ürünü Güney Kore’den düşük gümrük vergisiyle ithal edebiliyor. Ancak malın Güney Kore menşeli olduğunu belirtir beyanının belge üzerinde yazılmadığı veya beyanda eksiklik olduğu gerekçeleriyle son dönemde firmalara geriye dönük cezalar verilmeye başlandı. Bazı firmalara bu nedenle verilen cezaların ise milyon lira sınırını aştığı belirtiliyor.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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