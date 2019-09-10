Güney Kore ithalatçısı için çözüm umudu
Güney Kore’den ithalat yapan firmalara mayıs ayından bu yana kesilen gümrük cezalarıyla ilgili çözüm umudu belirdi.
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, bu konuda Ticaret Bakanlığı bürokratları ile bir görüşme yaptıklarını ve Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün konuyu çalışacağını açıkladı.
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Serbest ticaret anlaşması kapsamında Güney Kore’den ithalat yapan firmalara şekil şartına uymadıkları gerekçesiyle kesilen cezalarla ilgili ilk olarak PAGEV başkanlığında firmalar ve gümrük müşavirleri bir araya geldi. Toplantının ertesi günü de, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş’ün davetiyle Ankara’da toplanıldı. PAGEV’den yapılan açıklamada bu süreçle ilgili şöyle denildi: “Toplantı sırasında, geçmişe yönelik evrak getirme süresinin bu konu için sınırlandırılmaması ve firmalara bu evrakı sonradan tamamlama imkanının verilmesi ve bu şekilde eksikliği tamamlayamayan firmalar içinse Güney Kore makamlarıyla sonradan kontrol sisteminin kurulması görüşlerini paylaştık. Gümrükler Genel Müdürlüğü, sorunu çözme kararlığında olduklarını ilettiler.”
PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu da sorun yaşayan firmaların kendilerine ulaşmasını istedi. Eroğlu, “Firmaların isim ve yaşadıkları sorunu vakfımızla paylaşmaları firmaların menfaatlerine olacaktır. Bu bilgilerle, idarenin çözüm sürecinde ihtiyaç duyduğu sorun kategorilerini oluşturup, hiçbir firmamızın çözümün dışında kalmamasına gayret edeceğiz” dedi.
Türkiye ile Güney Kore Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile, birçok firma gerek hammadde gerekse de nihai ürünü Güney Kore’den düşük gümrük vergisiyle ithal edebiliyor. Ancak malın Güney Kore menşeli olduğunu belirtir beyanının belge üzerinde yazılmadığı veya beyanda eksiklik olduğu gerekçeleriyle son dönemde firmalara geriye dönük cezalar verilmeye başlandı. Bazı firmalara bu nedenle verilen cezaların ise milyon lira sınırını aştığı belirtiliyor.
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