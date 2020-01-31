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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 11:02,Son Güncelleme:/

Güney Afrika Hava Yolları onlarca uçuşu mali kriz nedeniyle iptal etti

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Güney Afrika Hava Yolları onlarca uçuşu mali kriz nedeniyle iptal etti

Güney Afrika Hava Yolları (SAA), mali sıkıntılar nedeniyle gelecek ay yapmayı planladığı onlarca iç ve dış hat uçuşunu iptal ettiğini açıkladı.

Güney Afrika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi SAA'dan yapılan açıklamada, şubat ayı için planlanan ve düşük yolcu kapasitesinin olduğu uçuşların ekonomik gerekçelerle iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, Washington ve Nairobi'nin de bulunduğu 20'ye yakın noktaya yapılan seferler için yolcuların diğer hava yolu şirketlerine aktarılacağı belirtildi.
Şirketin ileri aylar için ise toplamda kaç uçuş iptaline gideceği henüz bilinmiyor.

SAA, kasım ayında yaşanan grev ve yaşadığı mali kriz nedeniyle batma noktasına gelmişti.

Ağır borç yükü altında olan ve 2011'den bu yana hiç kar etmeyen şirket, hükümetin geçen ay açıkladığı destek planıyla kurtarılmıştı.

Şirkete Güney Afrika hükümeti tarafından kredi alabilmesinin önünü açacak garanti verilmiş ve mali destek sağlanmıştı.

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