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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN - Startup
25.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Güneşle yüzüyor

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Güneşle yüzüyor

SOLARANGE ismiyle enerjisini tamamen güneşten alan tekne geliştirdiler

GÜNEŞ bulunduğumuz yılların ve geleceğin en önemli enerji kaynaklarının başında. Geleneksel olarak ifade edebileceğimiz pek çok eşya ve gereç, güneş enerjisi kaynağını kullanarak yenileniyor. Şimdi anlatacağımız startup ise güneş enerjisini çok farklı bir alanda kullanarak başarılı bir örneğe imza attı. Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi Kaan Gölçek ve Rahim Can Peker, geçen yıl ‘Navarc’ adında bir startup kurdu. Navarc’ın 1 yıl geçmeden hayata geçirdiği ürün ise güneş enerjisi kullanan bir tekne oldu. Teknenin adı ‘SOLARANGE’. Şu anda 5 tanesinin yapımı tamamlanmış ve suya indirilmiş durumda. Hatta İstanbul Ömerli Barajı’nda görev alarak içme suyunu kontrol ediyor. Kısacası Türk girişimciler mühendisliklerini konuşturarak, önemli bir projeye imza atmış durumda. Biz de SOLARANGE’in yaratıcılarından Kaan Gölçek ile projenin detaylarını konuştuk.

KARBON FİBER PERVANE

Gölçek, geliştirdikleri projeyi şu şekilde anlattı: “Çevreci ve inovatif teknolojiler üretmeyi hedefleyerek yola çıktık. İlk projemiz SOLARANGE oldu. Hava ve ses kirliliğine yol açmayan, çevreci bir güneş enerjili tekne ürettik. Bu özelliğiyle hem ticari hem de bireysel amaca hitap ediyoruz. Geliştirdiğimiz kabuk dizaynı, pervane üretimi ve güç elektriği alt yapısı, güneş enerjisi çalışan SOLARANGE’e özel tasarlamıştır. Bu sayesinde güneşten gelen enerji, verim kaybına uğramadan teknenin hareketi için kullanılabiliyor.”
Elektrik motorla çalışan teknelerin en verimsiz parçasının pervanesi olduğunu belirten Gölçek, “Elektrik motorları, sürücüleri, güneş paneli şarj cihazlarının verimleri yüzde 90’ların üzerindedir küçük ve orta ölçekli teknelerde pervane verimi yüzde 55’lerde. Navarc ekibinin SOLARANGE için ürettiği karbon fiber pervanenin verimi yüzde 62” diye konuştu.

60 KİLOMETRE MENZİL

Güneş panellerin bulunduğu çatının, kötü havalarda ya da köprü altından geçerken aşağıya inebildiğine ve limanda bağlıyken tamamen kapanarak dış etkenlerden koruma sağladığına dikkat çeken Gölçek, teknenin teknik özellikleri için “Üzerinde 4kW’lik batarya var. Bu batarya sayesinde 6 saat boyunca yol alabiliyor. Seyir hızında gidildiğinde 60 kilometrelik bir menzili var. Tüm güç güneşten geliyor. Dolayısıyla 0 emisyon. Kullanım maliyetleri yüzde 75 daha az. Yüzde 90 daha sessiz çalışıyor. Toplamda kaptanla birlikte 7 kişilik kapasitesi mevcut. İsteğe bağlı olarak 1 masa konulabiliyor. Ayrıca SOLARANGE’in motor bakım masraflarının da olmadığını belirteyim.”

İSTANBUL’UN SUYUNU KONTROL EDİYOR

ŞU ana kadar yurt dışındaki yarışmalar ve SOLARANGE dahil toplamda 5 adet tekneyi suya indirdiklerini belirten Gölçek, “Projenin başında bireysel kullanıma yönelik tasarlanan tekneyi İSKİ’nin ihalesini kazandıktan sonra su kalite kontrol ve ilaçlama teknesi olacak şekilde yeniden dizayn ederek satışını gerçekleştirdik. SOLARANGE şu anda Ömerli Barajı’nda İstanbul’un çeşmelerinden akan suyu ilaçlama görevini üstlenmiş durumda” dedi.

HEDEFTE YÜZEBİLEN KARAVAN VAR

SOLARANGE’in TÜBİTAK’ın Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı desteğini aldığını ifade eden Gölçek, “Şirket kurulumu gerçekleştirilerek alınan 150 bin TL değerinde hibe ve öz sermaye ile SOLARANGE tamamlandı. Şu ana kadar yatırım almadık. Doğru yatırımla teknolojik ve ticari başarımızı ileriye taşımak istiyoruz. Gelecek projelerimizde de SOLARANGE gibi çevreci ve inovatif teknolojiler üreterek denizcilikte önemli bir konuma gelmeyi hedefliyoruz. Fizibilite çalışması yaptığımız proje ise elektrikli ve güneş enerjili yüzebilen karavan” dedi.

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