Güneşe yatırım hızla artıyor!

SolarPowerEurope’un açıklamasına göre, Avrupa genelinde güneş enerjisi sistemi kurulumu bir önceki yıla göre yüzde 28 artarak 8.61 gigavata ulaştı. Verilere göre, Türkiye’de 2017’de güneş enerjisi sektörü bir önceki yıla göre yüzde 213 oranında büyüdü. 2014 yılında 93 MW güneş kurulu gücüne sahip Türkiye, 2018 Ocak ayı itibariyle toplamda 3 bin 421 MW kurulu güce ulaştı. Böylelikle, sadece üç yılda güneş kurulu gücü yaklaşık 37 kat arttı. Devam etmesi beklenen bu büyüme, yatırımcıları da güneş enerjisi sektörüne yönlendirdi.

Giderek daha fazla firma Türkiye’de güneş paneli üretimine yöneldi. Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, Türkiye’de GÜNDER tarafından temsil edilen 27 yerli panel üreticisi bulunduğunu belirterek, “Üreticilerimizin toplam sanayi kapasiteleri yıllık 3 bin 150 megavatı (MW) geçiyor. 2023 yılındaki 10 bin MW’lık kurulu güç hedefini daha öncesinden rahatlıkla yakalayacağız” dedi. GÜNDER’in daveti ile Türkiye’de güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren bazı firmaların merkezleri ve üretim tesislerini gezdik. Bunlardan biri Smart Energy. GES yatırımcısı olarak 2009 yılından bu yana Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren Smart Energy, Ağustos 2017’de güneş paneli üretimine de başlamış. Gebze’de kurduğu fabrika ile bugün itibariyle yıllık 400 MW’lık üretim kapasitesi bulunan Smart Energy’nin Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, Türkiye’den çalışan her güneş santralinin 80 ile 100 bin dolar civarında kaynağın yurtdışına gitmesini engellediğini belirtiyor.