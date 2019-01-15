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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Emre ESER
15.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Güneşe doğru küçük adımlar

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Güneşe doğru küçük adımlar

Güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji ihalelerinden yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki YEKA-2 GES iptal edildi. Yetkililer şimdi büyük bir santral yerine daha küçük çaplı enerji santrallarının kurulmasına yönelik adımlar atılması gerektiğini belirtirken, yeni ihalelerin de bu yönde olacağı dile getiriliyor.

SON dönemde faizlerin yükselmesi ve döviz kurlarındaki artış finansman maliyetlerini yukarı çekti. Bundan en çok etkilenen sektörlerden biri de enerji oldu. Türkiye’nin son yıllarda büyük atılım yaptığı yenilenebilir enerjideki, önemli ihalelerden biri olan YEKA-2 GES iptal edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 5 Ekim’de duyurulan ‘Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin İhale’sinin iptali hafta sonu Resmi Gazete’de yayınlandı. Geçtiğimiz dönemde finansmana erişimin zorlaşmasından dolayı ihaleye girmeyi planlayan şirketlerin planlarını değiştirdiğini ve güneş enerjisi sektörünün durma noktasına geldiğini belirten Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, “Son dönemde çok sayıda yatırımcı ve büyük şirket enerji sektörünü gelişen bir pazar olarak gördüğü için buraya yöneliyordu. Daha önceki ihalelerde oldukça fazla katılım oldu ve ciddi bir rekabet yaşandı. Ancak ekonomide yaşanan dalgalanma ve öngörülemeyen bazı etkenler yatırımcıların kararını değiştirmiş gibi duruyor” dedi.

İLLERE YAYILACAK

1 milyar doların üstünde yatırım gerektiren 3 bölgeden oluşan bu dev ihale için firmaların ortaya yeterince sermaye koyamadığını dile getiren Cem Özkök şunları söyledi: “Güneş enerjisine dayalı ilk YEKA ihalesinini kazanan şirketler de şu anda finansman sıkıntısı çekiyor. Bakanlık bu yüzden ihaleye yeterli teklif gelmeyeceğini görüp sektör beklentisi paralelinde iptal etti. Uzun süredir sektör olarak bunu tartışıyorduk. Böyle büyük çaplı yatırım gerektiren bir model yerine bölgesel bazda yayılmış ve yatırım yapanın yüzde 100 öz sermayesini ortaya koyabileceği küçük çaplı santrallar üzerine çalışılması gerektiğini ifade ediyorduk. Bu yönde yatırımcı tarafında ciddi bir talep vardı. Şimdi il ve ilçe bazında daha küçük yatırımlar gerektiren yeni bir modelle ihaleye çıkılması gündemde. Santrallar çeşitli bölgelere yayılmış 10-20 megavatlık bölümlerden oluşacak. 500 megavatlık bir santral için 500 milyon dolarlık yatırım gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek çok zor. Bunu böldüğümüz zaman yatırım maliyetleri düşecek. Daha önce güneş enerjisi yatırımı için Türkiye’ye gelen uluslararası firmalar değişen maliyetler nedeniyle daha temkinli yaklaşıyor.”

3 İLDE 1000 MEGAVAT GÜÇ

İPTAL edilen ihale kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği esaslarına göre güneş enerjisi santrallarının kurulması amacıyla Şanlıurfa-Viranşehir’de 500 megavat, Hatay-Erzin’de 200 megavat ve Niğde-Bor’da 300 megavat gücünde olacak şekilde Bağlantı Kapasitelerinin ve ilgili Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) içinde belirlenen sahaların kullanım hakları 30 yıl süreyle tahsis edilmek üzere ihaleye çıkarılacaktı.  Daha önce yarışmaya yapılacak başvuruların, 31 Ocak 2019 gününe kadar kabul edileceği bildirilmişti.

İLK YEKA’DA 1.3 MİLYAR DOLAR YATIRIM

MART 2017’de Konya Karapınar’da 1.000 megavat kapasiteli YEKA-1 güneş enerjisi santralı ihalesi yapılmış  en iyi teklifi 0.0699 USD/kWh ile Kalyon ile Güney Koreli ortağı Hanwha vermişti. Kalyon Enerji ve Hanwha Q CELLS konsorsiyumunun projeyi hayata geçirmek için yapacağı yatırım tutarının 1.3 milyar dolar düzeyinde olacağı öngörülüyor.

 

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