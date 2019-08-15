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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EMRE ESER
15.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Güneş Türkiye'den doğacak

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Güneş Türkiye'den doğacak

Niğde’de 650 milyon dolar yatırımla inşa edilen Ekore güneş paneli üretim tesisi Türkiye’nin güneş enerjisinde üretim üssü olmasının önünü açacak. Yüzde 23.5 gibi bir yüksek verimliliğe sahip paneller dünyada Çinli rakiplerine göre oldukça büyük avantaja sahip. Rekabet gücünün yüksek olması ve pazar avantajı Ekore’yi şimdiden yabancı yatırımcının radarına taktı bile.

TÜM dünyada yenilenebilir enerji kaynakları alanında yaşanan gelişmeler sektörün üretim tarafında da çok büyük bir rekabet ortamı doğurdu. Devletler yenilenebilir enerjide verdikleri teşviklerle dev santrallarda kullanılacak olan rüzgar türbinleri ve güneş panellerinin üretim tesislerini kendilerine çekmeye çalışıyor. Özel şirketler ise üretim tesislerini kuracakları bölgede pazar avantajı arıyor. Önümüzdeki dönemde dünyadaki yatırımların seyrinin büyük ölçüde yenilenebilir enerji etrafında gerçekleşeceğini söyleyen Ekore (Eko Temiz Enerji) CEO’su Serhan Süzer, “2011’de Süzer Grubu’ndan ayrılarak kendimi tamamen sürdürülebilirliğe ve yenilenebilir enerjiye odakladım. Buradaki potansiyel için Niğde’de 4.2 milyar liralık yatırım teşviki alarak son teknoloji ürünü bir güneş panelli üretim fabrikası kurduk. 2020’de üretime başlayacağız. Türkiye bu alanda çok büyük bir potansiyele sahip ve rekabet gücü çok yüksek. Ancak Çin bu pazarı domine etmiş durumda. 35 uluslararası firmadan 27’si Çinli. Avrupalı firmalar alternatif üretici arayışına girmişken Türkiye bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Yenilenebilir enerjide üretim üssü olamamak için neden yok” şeklinde konuştu.

7 YABANCI MASADA

Niğde’de Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde tahsis edilen 620 bin metrekare alanda 650 milyon dolarlık bir yatırımla fabrikayı inşa ettiklerini belirten Süzer, “Şu anda ABD’li, Kanadalı, Uzak Doğulu ve Orta Doğulu 7 yabancı yatırımcı ile masadayız. Bunlardan bazıları yatırımın çoğunluk hissesine sahip olmak istiyor. Ancak bunu Avrupalı bir şirket üzerinden yapmak istiyorlar. Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi’nden yararlandığımız için bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan izin çıkmasını bekliyoruz. Ancak izin çıkmasa da fabrika aynı koşullarda üretime başlayacak. Biz bölgenin yenilenebilir enerji üssü olması için takım oyunu kurmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Güneş Türkiyeden doğacak

EN VERİMLİ PANEL

GÜNEŞ paneli üretimi 2000’li yılların başından itibaren çok yüksek maliyetlerle gerçekleştiği için uzun süre boyunca son tüketicinin tercihi olmamıştı. Ancak son 5 yılda gelişen yeni teknolojilerle hem güneş paneli maliyetleri düştü hem de bu panellerin verimliliği arttı. Durum böyle olunca sadece santrallarda değil evlerin ve sanayi tesislerinin çatılarında güneş panellerinin yayılması hızlandı. Ekore tarafından Niğde’de silisyum madeninden üretilecek güneş hücre ve panelleri ise oldukça yüksek rekabet gücüne sahip. Çünkü piyasadaki güneş panelleri ortalama yüzde 17-18 verimliliğe sahip. Bunlardan en kalitelilerinde ise bu yüzde 21. Niğde’de üretilecek olan panellerin verimliliği yüzde 23.5 olacak ve fiyat olarak piyasadakilere oranla yüzde 30 daha ucuza satılacak. Bu da özellikle Çin’de üretilen rakiplerine göre çok büyük bir avantaj demek.

BİN 500 DOĞRUDAN İSTİHDAM

NİĞDE’DEKİ fabrikada bin 500 kişinin çalışması planlanıyor. Üretime geçilmesinin ardından fabrika etrafında güneş sektörü için bir yan sanayi kümelenmesi oluşacak. Buradaki firmalarda da yaklaşık 3 bin 500 kişinin çalışması öngörülüyor.

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