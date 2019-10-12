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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EMRE ESER
Haber Giriş: 12.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Güneş topla oteller için

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Güneş topla oteller için

Antalya’daki oteller yıllık 50 milyon liraları bulan elektrik maliyetinden kurtulmak için yenilenebilir enerjiye geçmek istiyor. Oteller Antalya’nın farklı bölgelerindeki verimsiz arazilere GES kurmak için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor. Bu uygulama gerçekleşirse kısa sürede Türkiye’ye yayılması düşünülüyor.

TÜRKİYE’nin enerji sektöründeki önemli oyuncuları Antalya’da düzenlenen 10. Türkiye Enerji Zirvesi’nde bir araya geldi. Zirvenin önemli gündem maddelerinden biri de yenilenebilir enerji ve bu alanda yapılan yatırımların durumu oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiği toplantılar kapsamında özellikle Türkiye’nin güneşteki potansiyelinin daha fazla kullanması ve güneş enerjisine yapılan yatırımların arttırılması konusunda yeni adımlar atılmasına karar verildi. Antalya’daki zirvede turizmcilerin de enerji sektöründen bu yönde bir talebi oldu. Buna göre Antalya’da bulunan ve yıllık 50 milyon liraları bulan elektrik maliyetinden kurtulmak isteyen oteller Antalya’nın farklı bölgelerindeki verimsiz arazilere GES kurmak için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti. Bu uygulama gerçekleşirse kısa sürede Türkiye’ye yayılması düşünülüyor.

ENERJİ VERİMSİZ ARAZİDEN

Düzenleyici kurumların bu uygulamaya olumlu yaklaştığını söyleyen Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkök, “Bu konudaki düzenlemeler maalesef Türkiye’nin yenilenebilir enerjideki potansiyelinin kullanılmasını engelliyor. Burada tüm sektörlerin bir araya gelip görüşlerini paylaştığı toplantılar yaptık. Her kesim güneş enerjisini daha fazla kullanmak istiyor. Ama özellikle çatı tipi kurulumda bir yetersizlik söz konusu. Yüksek enerji tüketimine sahip otel ve fabrikaların çatılarına kuracağı santrallar ihtiyacı karşılamıyor. Zaten çoğu otelin çatısı santral kurmaya müsait değil. Onların talebi verimsiz arazileri kullanmak. Ancak orada da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni gerekiyor. Biz zaten verimli tarım arazilerinin bu iş için kullanılmasına karşıyız. Biz kayalık ve verimsiz araziler için izin istiyoruz. 7 gün 24 saat enerji tüketimi yapan bu dev yapıların Antalya gibi güneşlenme süresi yüksek olan bir bölgede bu imkandan yararlanması gerekiyor” şeklinde konuştu. 

Güneş topla oteller için

YATIRIMCI MİNİ YEKA’LARI BEKLİYOR

SON 2 yıldır Türkiye’de güneş enerjisine yapılan yatırımların durma noktasına geldiğini belirten Özkök, “Bunun temel sebebi çok büyük finansal büyüklüğe sahip ihalelerin yapılması. Mini YEKA’larda sürecin daha da hızlanması gerekiyor. 1 milyar dolarlık bir yatırımcı bulmak çok kolay olmuyor ama şu anda elinde 20 milyon dolarla daha küçük kapasiteli bir GES için hazır bekleyen onlarca yatırımcı var. Sürecin tıkandığı noktada bu yatırımcılar Afrika ve Baklan ülkelerine gidiyor. Çünkü şu anda orada yatırım teşvikleri çok yüksek ve özellikle yenilenebilir enerjiye verilen desteklerin tutarı yatırımcıyı cezbediyor. Güneşteki 6 bin 700 megavatlık kapasite gerçekten Türkiye için çok yetersiz. Bunu daha fazla kullanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

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