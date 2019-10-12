Güneş topla oteller için

TÜRKİYE’nin enerji sektöründeki önemli oyuncuları Antalya’da düzenlenen 10. Türkiye Enerji Zirvesi’nde bir araya geldi. Zirvenin önemli gündem maddelerinden biri de yenilenebilir enerji ve bu alanda yapılan yatırımların durumu oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiği toplantılar kapsamında özellikle Türkiye’nin güneşteki potansiyelinin daha fazla kullanması ve güneş enerjisine yapılan yatırımların arttırılması konusunda yeni adımlar atılmasına karar verildi. Antalya’daki zirvede turizmcilerin de enerji sektöründen bu yönde bir talebi oldu. Buna göre Antalya’da bulunan ve yıllık 50 milyon liraları bulan elektrik maliyetinden kurtulmak isteyen oteller Antalya’nın farklı bölgelerindeki verimsiz arazilere GES kurmak için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti. Bu uygulama gerçekleşirse kısa sürede Türkiye’ye yayılması düşünülüyor.

ENERJİ VERİMSİZ ARAZİDEN

Düzenleyici kurumların bu uygulamaya olumlu yaklaştığını söyleyen Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkök, “Bu konudaki düzenlemeler maalesef Türkiye’nin yenilenebilir enerjideki potansiyelinin kullanılmasını engelliyor. Burada tüm sektörlerin bir araya gelip görüşlerini paylaştığı toplantılar yaptık. Her kesim güneş enerjisini daha fazla kullanmak istiyor. Ama özellikle çatı tipi kurulumda bir yetersizlik söz konusu. Yüksek enerji tüketimine sahip otel ve fabrikaların çatılarına kuracağı santrallar ihtiyacı karşılamıyor. Zaten çoğu otelin çatısı santral kurmaya müsait değil. Onların talebi verimsiz arazileri kullanmak. Ancak orada da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni gerekiyor. Biz zaten verimli tarım arazilerinin bu iş için kullanılmasına karşıyız. Biz kayalık ve verimsiz araziler için izin istiyoruz. 7 gün 24 saat enerji tüketimi yapan bu dev yapıların Antalya gibi güneşlenme süresi yüksek olan bir bölgede bu imkandan yararlanması gerekiyor” şeklinde konuştu.

YATIRIMCI MİNİ YEKA’LARI BEKLİYOR



SON 2 yıldır Türkiye’de güneş enerjisine yapılan yatırımların durma noktasına geldiğini belirten Özkök, “Bunun temel sebebi çok büyük finansal büyüklüğe sahip ihalelerin yapılması. Mini YEKA’larda sürecin daha da hızlanması gerekiyor. 1 milyar dolarlık bir yatırımcı bulmak çok kolay olmuyor ama şu anda elinde 20 milyon dolarla daha küçük kapasiteli bir GES için hazır bekleyen onlarca yatırımcı var. Sürecin tıkandığı noktada bu yatırımcılar Afrika ve Baklan ülkelerine gidiyor. Çünkü şu anda orada yatırım teşvikleri çok yüksek ve özellikle yenilenebilir enerjiye verilen desteklerin tutarı yatırımcıyı cezbediyor. Güneşteki 6 bin 700 megavatlık kapasite gerçekten Türkiye için çok yetersiz. Bunu daha fazla kullanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.