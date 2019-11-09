Güneş Mardin’den doğuyor
GLOBAL Yatırım Holding, stratejik yatırım alanları arasında yer alan temiz ve yenilenebilir enerji üretiminde ilk güneş enerjisi santralını devreye alıyor.
Holding’in iştiraki Ra Solar, Mardin’de yatırımını gerçekleştirdiği 9 megavatlık santralın kısmi geçici kabulünü tamamladı. Ra Solar’ın yılda 20 milyon kilovatsaat (KWh) enerji üreterek 7 bin 500 konutun elektrik ihtiyacını karşılaması hedefleniyor. Biyokütle enerji üretiminde de yatırımları bulunan Global Yatırım Holding’in portföyünde bulunan santralların kurulu gücü, Ra Solar ile birlikte 92.3 megavata yükseliyor. Kurulu gücün 38.2 megavatı temiz ve yenilenebilir enerjiden geliyor. Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için yenilenebilir kaynaklarından üretime yatırım yaparak ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Temiz ve yenilenebilir olduğu kadar verimli enerji çözümlerine odaklanıyoruz” dedi. Global Yatırım Holding Enerji ve Madencilik CEO’su Atay Arpacıoğulları ise “Dış pazarlarda olgunlaşmış olmasına karşın Türkiye’de toplam üretimin sadece yüzde 3’ünü oluşturan güneş enerjisi, geliştirilme potansiyelini koruyor” şeklinde konuştu.
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