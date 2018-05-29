Güneş enerjisine Kaliforniya modeli
TÜRKİYE’NİN en büyük enerji etkinliği Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’na başkanlık eden Çiğdem Dilek, ülke genelinde güneş enerjisiinden yeterli derecede yararlanılmadığını belirterek, “Ne yazık ki doğanın her konuda cömert davrandığı Türkiye’de, güneşin hakkını tam anlamıyla veremiyoruz” dedi. Başkan Dilek, yıllık güneşlenme süresinin 2 bin 640 saat olduğu Türkiye’nin güneş enerjisinde ABD’nin Kaliforniya Eyaleti ve Hindistan’ın Amaravati şehrini rol model alabileceğini söyledi. Dilek, güneş enerjisi üretiminde Türkiye’nin Avrupa’da 7’nci, dünyada ise 13’üncü sırada yeraldığını söyledi.
Dilek, 10 yıl boyunca düzenledikleri kongrelerle enerji sektöründeki uluslararası gelişmeleri yerli aktörlerle tanıştırdıklarını söyledi. Sektörün birbirini tanıyıp ilham alarak büyük projelere imza attığının altını çizen Dilek, Kaliforniya ve Amaravati kent modellerini Türkiye’de uygulama vaktinin geldiğini söyledi. Dilek, Hürriyet’e şunları söyledi:
TÜRKİYE’YE ROL MODEL OLUR
“Dünyada güneş enerjisi üretiminde Çin, ABD ve Almanya ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemizin yıllık güneşlenme süresi 2 bin 640 saat olmasına rağmen, bin 600 saat ile Almanya bizden 46 kat daha fazla enerji üretiyor. Yani Türkiye’nin güneşten elde ettiği enerjinin, güneşi mumla arayan Almanya’nın ürettiği enerjiden çok az olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki doğanın her konuda cömert davrandığı Türkiye’de, güneşin hakkını tam anlamıyla veremiyoruz. Oysa ülkemizde 20 milyon ev olduğunu ve bu evlere solar teknolojinin geldiğini düşünmek bile ne denli büyük kazançlar elde edeceğimizi gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde ABD’nin aldığı kararla Kaliforniya eyaletinde güneş sistemleri panellerinin, 1 Ocak 2020 itibari ile binalarda zorunlu hale getirileceği duyuruldu. Bir diğer örnek olarak Hindistan’da da sürdürebilir ve yeni bir şehir oluşturuluyor. Amaravati şehri, güneş panellerinin ve temiz enerjinin kullanıldığı, ulaşımın elektrikle sağlandığı tamamen doğal enerji tüketimi temasına sahip olacak. Biz bu yılki kongremizde bu iki şehri rol model olarak almak istiyoruz. Bizde Kaliforniya gibi kısa vadede güneş enerji sistemlerini zorunlu hale getirecek altyapıyı elbirliğiyle oluşturabiliriz. Amaravati kentinin kurduğu sistem bize de ilham olabilir.”
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