Güneş enerjisine dayalı YEKA yarışması iptal edildi
Güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin yarışma iptal edildi.
TOPLAM 1,000 MW olmak üzere Şanlıurfa-Viranşehir'de 500 MW, Hatay-Erzin'de 200 MW ve Niğde-Bor'da 300 MW gücünde olacak şekilde YEKA içinde belirlenen sahaların kullanım hakkının 30 yıl süreyle tahsis edilmesine yönelik olarak üç ayrı yarışmanın 31 Ocak'ta yapılması planlanıyordu. İptal kararı, Resmi Gazete'nin 13 Ocak tarihli sayısında yayımlandı.
Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'deki finansal koşulların güneş enerjisi santrali projelerini "uygun" finansal koşullarda hayata geçirmeyi zorlaştırdığını ifade ederek, "YEKA 2 GES ihalesi... sektör beklentisi paralelinde iptal edilmiştir" dedi.
Özkök, sektörün 10-20 MW gibi küçük ölçekli ve tüm illeri kapsayan, tüketim yerlerine yakın YEKA güneş santrali ihalelerinin düzenlenmesini istediğini ifade etti.
Özkök ayrıca büyük kapasiteler yerine daha küçük kapasiteler için ihale düzenlenmesinin finansal olarak daha makul olacağını belirtti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle