Güne 5.42 seviyesinde başlayan dolar kuru 5.48 seviyesine yükseldi
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.48 TL'de bulunurken, Euro fiyatları ise 6.31 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar, siyasi ve diplomatik gelişmeleri takip etmeye devam edecek.
DOLAR kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.44 TL seviyesinde bulunurken, haftanın son işlem gününe 5.42 TL seviyeden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.4112 TL'yi, en yüksek ise 5.5009 TL'yi gördü. Dolar saat 17.19 itibarıyla 5.4887 TL'de hareket ederken, 6.3348 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.3132 TL'de bulunuyor.
Analistler, teknik açıdan dolarda 5.50 TL'nin kritik direnç konumunda bulunduğunu ifade ederken; 5.40 TL ve 5.37 TL'nin destek olarak izleneceğini kaydetti.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.01 yükselişle 95.12 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1492 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.67 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.94 seviyesinde bulunuyor.
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