Güne 5.30'dan başlayan dolar 5.38 seviyesinde
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.38 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 6.12 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar yarın açıklanacak olan enflasyon verisine odaklandı.
DOLAR kuru 2018 yılını 5.29 TL seviyesinden tamamlarken, yeni yılın ilk işlem gününe 5.30 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.2712 TL'yi görürken, sonrasında Dolar/TL küresel piyasalardaki olumsuz havaya paralel yükselerek 5.3920 TL'yi gördü. Dolar, saat 16.46 itibarıyla 5.3837 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.1287 TL'de bulunuyor.
Analistler küresel borsalarda kayıpların arttığını belirtirken, gelişmekte olan ülke para birimleri de dolar karşısında değer kaybediyor. Analistler, teknik açıdan dolar kurunda 5.2400 TL'nin destek, 5.3420 TL'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.53 yükselişle 96.23 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1379 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.61 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.87 seviyesinde bulunuyor.
ENFLASYON VERİSİ TAKİP EDİLECEK
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0.34 azalmasını bekliyor. Ekonomistler, 2018 yılı enflasyonunun ise yüzde 20,36 olacağını tahmin ediyor.
AA Finans'ın TÜİK tarafından yarın saat 10.00'da açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
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