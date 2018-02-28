Sazlıdere gidiyor, Terkos etkileniyor

Çınar Mühendislik tarafından hazırlanan ÇED başvuru dosyasında olası etkiler özetle şöyle anlatıldı:

İstanbul’un içmesuyu kaynaklarından ve tek başına kentin 25 günlük ihtiyacını karşılayabilen Sazlıdere Barajı’nın yüzde 60’ını oluşturan ana bölümünün iptali gerekir. Bu İstanbul için içme suyunu etkileyebilir.

Ayrıca Terkos su sisteminin etkilenmemesi için yapılacak uygulamalar, jeolojik, hidrojeolojik ve hidrolik durum saha araştırmaları hakkında detaylı bilgilere hazırlanacak ÇED raporunda yer verilecek. Küçükçekmece Gölü, içmesuyu kaynağı olarak değil ancak olası etkileri yine ÇED raporunda olacak.

Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu hattında 23 kilometrekare alan kamulaştırılacak. Literatür taramasında bölgede yirmiye yakın endemik veya nadir türler olduğu ortaya konuldu. Dikkuyruk, küçük akbaba gibi endemik olmayan 249 kuş türünün yaşadığı tespit edildi. Kanal İstanbul koridorunun açılmasıyla birlikte habitat bölünmesi yaşanacak. Sazlıdere Barajı’nda yaşayan balık türlerinin etkilenmesi söz konusu olabilecek. Marmara ve Karadeniz arasında biyolojik geçişler yaşanabilecektir.

Etkileyeceği kültür varlıkları arasında tarihi 800 bin yıl önceye dayanan ve birinci derece SİT alanı içinde bulunan Yarımburgaz Mağarası ile 119 adet korugan ve tank; filiboz, resneli, Rhegion ve Spradon antik kentleri bulunuyor.



KARADENİZ’DEN MARMARA’YA

“Avcılar Denizköşkler, Gümüşpala, Üniversite, Firuzköy, Yeşilkent, Tahtakale mahalleleri); Bakırköy (Basınköy Mahallesi); Küçükçekmece, göl/deniz arakesitinde başlayıp Fatih ve Yarımburgaz mahallelerinden geçerek, Başakşehir Güvercintepe, Bahçeşehir 1. Kısım, Kayabaşı, Şamlar Altınşehir ve Şahintepe mahallelerinden devam edecek. Küçükçekmece ve Sazlıdere Barajları üzerinden ilerleyip Sazlıbosna, Hacı Maşlı, Çilingir, Dursunköy, Baklalı, Tayakadın, Terkos, Durusu mahallelerinden geçerek Arnavutköy’ün batısına vararak, Karaburun (Terkos), Yeniköy mahallelerinin yakınlarından Karadeniz’e çıkacak.