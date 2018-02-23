Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Mali kriz yaşayan devin iflası istendi

Mali kriz yaşayan devin iflası istendi

Dinçer GÖKÇE
23.02.2018 - 16:07 | Son Güncelleme:

Bir süreden beri mali darboğaz içinde olan teknoloji perakende markası Bimeks’e karşı bu kez iflas davası açıldı. Şirketten olan alacağın icra yolu ile tahsil edilememesi nedeni ile açılan davada iflasa karar verilmesi halinde, bir dönemin devi olan Bimeks için tasfiye sürecine geçilecek.

Yaşadığı mali darboğaz nedeni ile mağazaları birer birer kapanan Bimeks’e (Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Tic.AŞ) karşı ilk iflas davası da açıldı. 

Mali kriz yaşayan devin iflası istendi

 İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan dava dosyasında, davacı taraf Mordahay Namet isimli bir kişi. Edinilen bilgilere göre, şirketin tahvillerinden satın alan Namet, ödemesi yapılmadığı gerekçesi ile 2 yıl kadar önce şirkete karşı icra takibine geçti. Şirket, takibe itiraz etti. Bu kez itirazın iptali ve iflas istemi ile dava açıldı.

Bir dönemin deviydi 3 mağazası kaldıBir dönemin deviydi! 3 mağazası kaldı

Yapılacak yargılama sonrası, mahkemenin iflas kararı vermesi halinde şirketin tasfiyesi gündeme gelecek. Davanın yargılamasına 21 Mart’ta başlanacak. İflas davasına konu alacak tutarını ise 100 bin TL olduğu belirtildi. 

Mali kriz yaşayan devin iflası istendi

FAALİYETLER DURMA NOKTASINDA

Yaşanan süreç ile ilgili şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na dün yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

*Ticari alacaklılar, bankalar ve tahvil yatırımcıları, Şirketimizin sunduğu bu plan ile ilgili cevaplarını yazılı olarak şirketimize bildirmeye devam etmektedirler.

Bimeks’ten kurtuluş formülüBimeks’ten kurtuluş formülü

*Şirketimiz mevcut olumsuz şartların etkisiyle mağaza ve personel sayısını azaltmak mecburiyetinde kalmıştır.

*Halihazırda şirket envanterinde, 21'i geçiçi kapama durumunda tutulan 24 mağaza ve 38 çalışan bulunmakta olup, olumsuz şartlar sebebiyle şirket faaliyetinin durma noktasına geldiği, sunulan planın bu olumsuz durumun üstesinden gelmek için nihai çözüm olduğunu belirtmek isteriz.

 

Raflar boşaldı Bimeks gözaltına alındı Raflar boşaldı Bimeks 'gözaltına' alındı

SEKTÖRÜN DEVLERİNDEN BİRİYDİ

Faaliyetlerine 1990 yılında başlayan Bimeks’in, mali kriz öncesi mağaza sayısı 2016 yılında 138’di. Şirketin, alacaklıları arasında çok sayıda personel de bulunuyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Etiketler: Bimeks , iflas , iflas talebi
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri