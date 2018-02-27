Çarpıcı sözler: Ayda 5 bin Euro alan genel müdürün maaşı 2 bin 500 liraya düştü

SEKTÖR içinde görev yapan yönetici kalitesinin günden güne düştüğünü savunan Duru, “Herkes her işi yapar hale geldi. Milyon dolarlık tesislerin genel müdürleri 2 bin 500-3 bin lira maaşla görev yapıyor. Biz daha düne kadar dolarla, Euro'yla maaş alıyorduk. Aylık 5 bin Euro teklifi alıp pazarlık yapıyorduk. Nasıl bu hale geldiğimizi biz de şaşkınlık içinde izliyoruz” dedi.

‘EĞİTİMİN ÖNEMİ KALMADI’

Otel sahiplerinin ucuz personel peşine düştüğünü savunan Duru, “Marka otellerin yönetimine bakın, hep eş-dost var. Özgeçmişin, eğitimin bir önemi kalmadı. Niye böyle olduk? Tecrübeye neden önem verilmiyor? Çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Böyle giderse işler daha da kötü bir hal alacak” dedi.

ACENTE YILDIZ İNDİRİYOR

Turizm tesislerine verilen yıldız sayıları ile ilgili de ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Duru, şöyle devam etti:

“Bakanlık otele 5 yıldız vermiş ama acente oteli gezip ‘Bu otel 4 yıldız. Ben satışı ona göre yaparım’ diye biliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bir acente koskoca otelin yıldız sayısını kafasına göre nasıl indiriyor?”

‘İŞSİZLİK VAR’

“Sektör kendine gelmeli. Çalışanlarına sahip çıkmalı. Sektöre yatırım yapanlar, yöneticiler korunmalı. İstihdam artırılmalı. Turizm iyi gidiyor diyoruz ama arkadaşlarımız işsiz geziyor. Koskoca zincir otellerde en eski genel müdür 4 aylık. Artık bu sorunları görmezden gelmeyelim. Çünkü sorunlar saklandıkça büyüyor.”

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