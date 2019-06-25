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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU - Neşe KARANFİL
25.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gündem ekonomi

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Gündem ekonomi

Yaz tatiline girmeden önce ekonomide kısa vadede yapılması gerekenleri içeren bir torba yasa teklifinin Meclis’e gelmesi bekleniyor. Kalkınma planı, kıdem tazminatı, ek göstergeyle ilgili çalışmalar ve emeklilik düzenlemesi, bundan sonraki dönemin önemli gündemleri arasında.

KALKINMA PLANI

  1. Kalkınma Planı da hızla gündeme gelecek çalışmalardan biri. Geçen yıl çıkması gereken kalkınma planı seçimler nedeniyle ötelenmiş ve Türkiye 2019 yılına kalkınma planı olmaksızın girmişti. Bu yıl da yerel seçim gündemi nedeniyle meclis tatile girince, kalkınma planı şu ana kadar kamuoyunda tartışmaya açılamadı. Temmuz ayının tamamında meclisin çalışması kararı alması durumunda, kalkınma planının da TBMM’ye gönderilebileceği belirtiliyor.

TOPLUSÖZLEŞME

İşçilerle kurulan toplusözleşme masasının da, bu ay içinde hareketlenmesi bekleniyor. Türk-İş, geçtiğimiz hafta ilk teklifini vermişti. Türk-İş’in teklifinde, seyyanen 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altı aylar enflasyon artı 3 puan refah payı ve taşerondan kadroya geçen çalışanların da toplusözleşme hükümlerinden yararlanması yer almıştı. Bundan sondaki aşamada hükümet de kendi teklifini getirecek. Yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendiren toplusözleşmeler için temmuz ayında da bir karara varılması hedefleniyor. İşçilerden sonra ise toplam 3 milyon 33 bin memur ile 2 milyon 56 bin memur emeklisinin gelecek 2 yıldaki zam oranlarını ve diğer çalışma koşullarını belirleyecek toplu görüşmeler başlayacak. Mevzuata göre, memurlar için toplu görüşmeler ağustos ayının başında başlıyor.

KIDEM TAZMİNATI

Yeni ekonomi programında açıklanan yapısal reformlara da ağırlık verilmesi bekleniyor. Bu çalışmalar arasında yıllardır tartışılan kıdem tazminatı fonu da bulunuyor. Halen kıdem tazminatı fonuyla ilgili bir taslak model ortaya konulmuş değil. Bununla ilgili bir model ortaya çıktıktan sonra sosyal taraflarla görüşmeler başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni ekonomi programını açıklarken, “Tüm paydaşlarımızın katılımı ile tıpkı çalışanlardan olduğu gibi iş verenden de yapılacak kesintiler, bireysel emeklilik sistemi ile entegre kıdem tazminatı fonunda toplanacak” açıklamasını yapmıştı. Albayrak, reformun 2020 yılında uygulamaya girmesini istediklerini belirtmişti. Emeklilik sisteminin reforme edilmesi de yeni programın  başlıkları arasında bulunuyor.

3600 EK GÖSTERGE

Seçim döneminin önemli vaatlerinden olan 3600 ek gösterge de tartışılacak konulardan biri. Kamu çalışanları 3600 ek gösterge kapsamının genişletilmesini isterken, ek gösterge nedeniyle yaklaşık 250 bin kişinin emeklilik dilekçesini beklettiği belirtiliyor. Ek gösterge düzenlemesi geçerse, ikramiyelerin en az 25 bin TL artması bekleniyor. Bu nedenle de birçok kişinin emekliliğini ertelediği vurgulanıyor. 

MALİ DENGE

Bütçedeki mali denge de piyasa tarafından izlenen konulardan. Mayıs ayı itibariyle bütçe açığı 66.5 milyar seviyesine geldi. Reel sektör ise vergi indirimlerini takip ediyor. Geçen yılın kasım ayında başlatılan, önce 31 Aralık, sonra 31 Mart’a kadar uzatılan düzenleme, 30 Haziran’da sona erecek. Uygulamaya göre, mobilya sektöründeki KDV oranı yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanırken, beyaz eşyadaki ÖTV oranları da sıfır olarak dikkate alınıyor. Yeni bir karar alınmazsa, talebi artırmak ve sektörleri desteklemek için alınan  vergi indirimleri, temmuz ayı itibariyle bitmiş olacak.

VERGİ DÜZENLEMELERİ

Vergi düzenlemeleri de ekonomi programında yer alan başlıklar arasında. Bu kapsamda vergiyle ilgili yapılacaklar listesinde, istisna ve muafiyetlerin azaltılması ve Kurumlar Vergisi’nin kademeli olarak düşürülmesi yer alıyor. Ayrıca gelire göre artan oranlarda vergilendirmenin de yapılacağı açıklanmıştı.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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