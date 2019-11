Günde ortalama 5 bin 606 uçak Türk semalarından geçti

Bu yılın ocak-ekim ayları ile geçen yılı kapsayan 669 günlük sürede, Türkiye hava sahasını günlük ortalama 5 bin 606 uçak kullandı.



AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, söz konusu dönemde, ülkedeki tüm havalimanlarından yapılan geliş-gidiş seferleri ve hava sahasından icra edilen transit üst geçişler göz önünde bulundurduğunda, Türk havacılığı yoğun bir dönemi geride bıraktı."



Bu yılın nisan ayından itibaren sadece özel ve kargo seferlerine ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nda 2018'de 464 bin 646 sefer düzenlendi.



Bu dönemde, iç hatta 136 bin 5, dış hatta 328 bin 641 sefer icra edilirken 2019'un ocak-ekim döneminde 132 bin 946 sefer Atatürk Havalimanı'ndan yapıldı.



Geçen yıl 29 Ekim'de ilk fazı törenle açılan İstanbul Havalimanı'nda ise bu senenin on ayında iç hatta 65 bin 401, dış hatta 194 bin 981 olmak üzere 260 bin 382 sefer düzenlendi.



Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda da geçen yıl 232 bin 275 sefer yapılırken bu sene ocak-ekim dönemindeki uçuş sayısı 197 bin 228 olarak kayıtlara geçti.



Geçen yıl Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan iç hatta 100 bin 258, dış hatta 19 bin 513 olmak üzere 119 bin 771 sefer düzenlendi. Bu yılın on ayında

icra edilen sefer sayısı ise 84 bin 564 olarak belirlendi.



İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan ise 2018'de 91 bin 447, 2019'un ocak-ekim döneminde ise 71 bin 206 sefer icra edildi.



Bu yaz, yoğun bir dönemi geride bırakan Antalya Havalimanı, 2018'de 191 bin 560 uçuşa ev sahipliği yaptı. Bu yılın ocak-ekim döneminde ise 194 bin 589 sefer, bu havalimanından düzenlendi.



Geçen yıl, Türkiye'de tüm havalimanlarından iç hatta 892 bin 405, dış hatta 651 bin 764 olmak üzere toplam 1 milyon 544 bin 169 uçuş icra edildi.

Bu yılın ilk 10 ayında ise iç hatta 709 bin 259, dış hatta 623 bin 820 olmak üzere 1 milyon 333 bin 79 sefer düzenlendi.



TÜRK HAVA SAHASINDA OVERFLİGHT YOĞUNLUĞU



Türkiye semaları, "hava aracının ülke hava sahasını herhangi bir yere inmeksizin katetmesi" anlamına gelen transit üst geçiş (overflight) uçuşları açısından da son iki yılda yoğun bir dönem yaşadı.



Geçen yıl, yaklaşık 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasından 473 bin 51 uçak üst geçiş yapılırken bu senenin ocak-ekim döneminde ise bu sayı 400 bin 163 olarak istatistiklere yansıdı.



Böylece, 2018 ile bu yılın on ayını kapsayan 669 günlük dönemde, Türkiye hava sahası kullanılarak, icra edilen tüm uçuş sayısı 3 milyon 750 bin 462 olarak belirlendi. Buna göre, Türkiye semalarını bir günde ortalama 5 bin 606 uçak kullandı.



Bir ülke hava sahasını kullanan her uçak, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından belirlenen geçilen ülkenin yetkili otoritesine ücret ödüyor.



Ödenecek ücret, uçağın ağırlığı ve hava sahasında kalınan süreye göre değişiyor.