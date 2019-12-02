Gün sonunda gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 2 Aralık Kapalıçarşı güncel altın fiyatları
Altın fiyatları haftanın ilk iş gününde piyasalara düşüşle giriş yaptı. Ekonomi grafiklerinde hareketine devam eden altının gram fiyatı sabah saatlerinde 269,2 lira seviyesinde dengelendi. Piyasaların kapanmasının ardından altın fiyatlarında yaşanan son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, gün sonunda gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? yarım altın ne kadardan işlem gördü? İşte, 2 Aralık Kapalıçarşı güncel altın fiyatları.
Yeni haftada altının ne kadar olduğu, yatırımcılar tarafından gün boyu yoğun şekilde sorgulandı. Özellikle çeyrek ve gram altının 2 Aralık Pazartesi günü alış ve satış fiyatına yönelik araştırmalar piyasaların kapanmasının ardından hız kazandı. Peki, Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar oldu? Tam altın ne kadara alınıyor? İşte, anlık altın fiyatlarında son durum.
2 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.800,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,45 yükselişle 270,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 268,80 269,00 270,00 270,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.771,00 1.792,00 1.779,00 1.800,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 245,00 249,00 246,30 250,30
Lira(Tam) Ziynet 1.731,00 1.751,00 1.739,00 1.759,00
Yarım Ziynet 866,00 876,00 869,00 879,00
Çeyrek Ziynet 433,00 438,00 435,00 440,00
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ALTIN FİYATLARI SABAH SAATLERİNDE NE KADARDI?
Çeyrek altının satış fiyatı 441 lira seviyesinde satılırken, 431 lira civarında geri alındı.
Yarım altının satış fiyatı 882 lira civarında satılırken, 859 lira seviyesinde geri alındı.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1814 lira civarında satılırken, 1787 lira seviyesinde geri alındı.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 248.50 lira olurken, 246 liradan geri alındı.
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