Gün sonunda gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 2 Aralık Kapalıçarşı güncel altın fiyatları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGün sonunda gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 2 Aralık Kapalıçarşı güncel altın fiyatları
GeriEkonomi Gün sonunda gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 2 Aralık Kapalıçarşı güncel altın fiyatları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
02.12.2019 - 18:26, Son Güncelleme:

Gün sonunda gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 2 Aralık Kapalıçarşı güncel altın fiyatları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gün sonunda gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 2 Aralık Kapalıçarşı güncel altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın ilk iş gününde piyasalara düşüşle giriş yaptı. Ekonomi grafiklerinde hareketine devam eden altının gram fiyatı sabah saatlerinde 269,2 lira seviyesinde dengelendi. Piyasaların kapanmasının ardından altın fiyatlarında yaşanan son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, gün sonunda gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? yarım altın ne kadardan işlem gördü? İşte, 2 Aralık Kapalıçarşı güncel altın fiyatları.

Yeni haftada altının ne kadar olduğu, yatırımcılar tarafından gün boyu yoğun şekilde sorgulandı. Özellikle çeyrek ve gram altının 2 Aralık Pazartesi günü alış ve satış fiyatına yönelik araştırmalar piyasaların kapanmasının ardından hız kazandı. Peki, Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar oldu? Tam altın ne kadara alınıyor? İşte, anlık altın fiyatlarında son durum.

2 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.800,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,45 yükselişle 270,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 268,80 269,00 270,00 270,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.771,00 1.792,00 1.779,00 1.800,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 245,00 249,00 246,30 250,30
Lira(Tam) Ziynet 1.731,00 1.751,00 1.739,00 1.759,00
Yarım Ziynet 866,00 876,00 869,00 879,00
Çeyrek Ziynet 433,00 438,00 435,00 440,00

ANLIK ALTIN FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

ALTIN FİYATLARI SABAH SAATLERİNDE NE KADARDI?

Çeyrek altının satış fiyatı 441 lira seviyesinde satılırken, 431 lira civarında geri alındı.
Yarım altının satış fiyatı 882 lira civarında satılırken, 859 lira seviyesinde geri alındı.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1814 lira civarında satılırken, 1787 lira seviyesinde geri alındı.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 248.50 lira olurken, 246 liradan geri alındı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle