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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
26.11.2019 - 18:40, Son Güncelleme:

Gün sonunda gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Kasım Kapalıçarşı anlık altın fiyatları

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Gün sonunda gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Kasım Kapalıçarşı anlık altın fiyatları

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğu en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. Özellikle, yatırımcıların rağbet gösterdiği çeyrek ve gram altının fiyatı akşam saatlerinde yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, gün sonunda gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Yarım altın ne kadardan satılıyor? İşte, 26 Kasım Salı Kapalıçarşı anlık gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ve tam altın fiyatları.

Altının gram fiyatı, salı günü piyasalarda yatay seyirle 268,6 lira seviyesinde seyretti. Piyasalarda gün boyu işlemine devam eden altın fiyatlarındaki dalgalanma ekonomi grafiklerinde takip edildi. İşlemini Kapalıçarşı'da tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 azalışla 269 liradan kapattı. İşte, 26 Kasım altın piyasasında son durum.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 438 lira, Cumhuriyet altını 1792 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 269 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 268,90 269,10 268,80 269,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.772,00 1.793,00 1.771,00 1.792,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 245,00 249,00 245,00 249,00
Lira(Tam) Ziynet 1.732,00 1.752,00 1.731,00 1.751,00
Yarım Ziynet 866,00 876,00 866,00 876,00
Çeyrek Ziynet 433,00 438,00 435,00 438,00

PİYASALARDA ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADARDI?

Çeyrek altının satış fiyatı 441 liradan işlem görürken, 431 liradan geri alındı.
Yarım altının satış fiyatı 881 liradan işlem görürken, 858 liradan bozduruldu.
Cumhuriyet altını 1813 liradan satılırken, 1786 liradan geri alındı.
22 ayar bilezik gram satış fiyatı 247.84 liradan işlem görürken, bozdurma fiyatı 245 lira olarak işlem gördü.

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