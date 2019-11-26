Gün sonunda gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Kasım Kapalıçarşı anlık altın fiyatları
Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğu en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. Özellikle, yatırımcıların rağbet gösterdiği çeyrek ve gram altının fiyatı akşam saatlerinde yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, gün sonunda gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Yarım altın ne kadardan satılıyor? İşte, 26 Kasım Salı Kapalıçarşı anlık gram, çeyrek, Cumhuriyet altını ve tam altın fiyatları.
Altının gram fiyatı, salı günü piyasalarda yatay seyirle 268,6 lira seviyesinde seyretti. Piyasalarda gün boyu işlemine devam eden altın fiyatlarındaki dalgalanma ekonomi grafiklerinde takip edildi. İşlemini Kapalıçarşı'da tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 azalışla 269 liradan kapattı. İşte, 26 Kasım altın piyasasında son durum.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 438 lira, Cumhuriyet altını 1792 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 269 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 268,90 269,10 268,80 269,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.772,00 1.793,00 1.771,00 1.792,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 245,00 249,00 245,00 249,00
Lira(Tam) Ziynet 1.732,00 1.752,00 1.731,00 1.751,00
Yarım Ziynet 866,00 876,00 866,00 876,00
Çeyrek Ziynet 433,00 438,00 435,00 438,00
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADARDI?
Çeyrek altının satış fiyatı 441 liradan işlem görürken, 431 liradan geri alındı.
Yarım altının satış fiyatı 881 liradan işlem görürken, 858 liradan bozduruldu.
Cumhuriyet altını 1813 liradan satılırken, 1786 liradan geri alındı.
22 ayar bilezik gram satış fiyatı 247.84 liradan işlem görürken, bozdurma fiyatı 245 lira olarak işlem gördü.
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