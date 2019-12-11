Gün Aydın'la başlar! 12 ay 365 gün Aydın

“Gün Aydın’la Başlar” sloganıyla yola çıkan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger önderliğinde “Aydın Tanıtım Lansman Etkinliği”, 6 Aralık 2019 Cuma günü saat 20:00 de çok sayıda davetli konuğun katılımıyla Korumar Hotel De Luxe’de gerçekleştirildi.

“Ege’nin Masalsı Şehrine Yolculuk” vaat edilen lansmanda; şehrin birbirinden kıymetli tarihi eserleri, antik kentleri; muhteşem bir görsel sunumla gözler önüne serildi. En ünlü lezzet ustalarını bile şaşırtacak zenginliğe sahip olan Aydın, sınırları içerisinde yetişen birbirinden değerli otları, dillere destan olmuş muhteşem güzellikteki inciri, kestanesi, zeytin ve zeytinyağında Türkiye üretiminde önemli bir paya sahip olduğu vurguladı. Lansmanda davetlilerle paylaştı.

VEGAN TURİZMİ “AYDIN”LANMA YAŞAYACAK!

Aydın’ın böylesine doğal güzelliklerle donatılması; son zamanlarda doğal olarak dünyada hızla gelişen “Vegan Turizmi”nin de hayli ilgisini çekiyor. Bu etkinlikte dünyanın dört bir yanındaki gastronomi meraklısı veganlara, “Türkiye’de Aydın diye lezzet tutkunlarının uğrak yeri var. Gelin buradaki kültür çeşitliliğini gözlerinizle görün ve doğal güzellikleri yerinde tadın” mesajı iletildi.

TARİHİ DEVE GÜREŞLERİ’NDEN ZEYBEK OYUNLARI’NA, TERMAL SULLARINA

Zeybeğin anavatanı olan, yiğitliği, mertliğin ifade edildiği Zeybek oyunları, Yörük kültürü; yüzyıllarca süre gelen Tarihi Deve Güreşleri, Avrupa’da birinci, Dünya’da yedinci Jeotermal kaynağa sahip Aydın, Termal suyun keyfini Aydın’da çıkarın. 12 ay boyunca nasıl bir cazibe olduğunu “Aydın Tanıtım Lansman Etkinliği”nde konuklar ile paylaştı.

HAZIRLANAN YENİ TANITIM FİLMLERİ VE YENİ JINGLE, 7 DİLDE DÜNYAYI DOLAŞACAK

Sınırları içerisinde birbirinden değerli 30 antik kenti barındıran Aydın’da son olarak 2017 yılında Afrodisias Antik Kenti, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmişti. Dünya çapında bir tanıtım planı yapan Aydın Valiliği, bu tarihi kentleri, yerel lezzetleri ve şehrin renkleri ile hazırladığı reklam filmleriyle öncelikli olarak Asya pazarına duyurmak istiyor. Hazırlanan reklam filmlerinin ve yeni Jingle’ın ilk gösterimi lansmanda gerçekleştirildi. Hazırlanan tanıtım broşürleri ve sosyal medya materyalleri, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca, Çince, Arapça, Farsça, Felemenkçe ve Rusça olarak dünyanın dört bir tarafındaki uluslararası pazarda kullanılacak.



Günümüz medya anlayışında hızla yol alan, sosyal medya için hazırlanan videoları, görsel tasarımları, logosu ile ve Ulasal medya’da yer alan reklamları konuklara tanıtıldı.



Aydın’ı hiç görmediyseniz, ya da görüp özleyenlerdenseniz, Aydın ilini 365 gün 12 ay ziyaret edebilirsiniz.



Herkesin kendi dünyasında mutlu olacağı, herkese hitap eden çok sesli senfoni gibi sizlere konser vermeye hazır…