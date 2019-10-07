Gümrük paketi
Komisyon süreci tamamlanan ‘Gümrük Yasası’ değişikliklerinin bu hafta TBMM Genel Kurulu’ndan çıkarılması hedefleniyor. Gümrük suçlarında ‘pişmanlık ve uzlaşma’ sistemini genişleten teklif, olası verginin ‘yüzde 20 fazlası’ kadar teminat alınması uygulamasını da kaldırıyor.
MECLİS, iktidar ve ana muhalefet partisinin yeni dönem kamp çalışmasının ardından bu hafta ‘Gümrük Yasası’ndaki değişikliklerle yasama faaliyetine başlıyor. Gümrük suçlarında “pişmanlık ve uzlaşma” sistemini genişleten teklif, olası verginin “yüzde 20 fazlası” kadar teminat alınması uygulamasını da kaldırıyor. Yargı Reform Paketi kapsamında Meclis’e geçen hafta verilen torba teklifin Adalet Komisyonu’ndaki görüşmelerine bugün devam ediliyor. Balıkçılık alanında önemli değişiklikler içeren Su Ürünleri Yasası’nda değişiklik teklifi de bugün Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda ele alınıyor. Komisyon süreci tamamlanan Gümrük Yasası değişikliğinin ise bu hafta Genel Kurul’dan çıkarılması hedefleniyor.
TERÖR SINIRLAMASI
Gümrük teklifine göre, görevdeyken silah taşıma yetkileri olan gümrük yöneticileri ve muhafaza memurları da emekli olduktan sonra şahsi silah edinebilecek.
Gümrük müşaviri olmaya engel şartlar ise yeniden düzenleniyor. Terörle Mücadele Yasası kapsamındaki suçlardan hüküm giyenler gümrük müşavir yardımcısı olamayacak. Haklarında dava açılan gümrük müşavir ve müşavir yardımcılarının izin belgeleri, dava sonuçlanıncaya, soruşturmalarda ise 6 ay kadar geri alınacak.
VERGİ MUAFİYETİ
Teklife göre, Milli İstihbarat Teşkilâtı’nda (MİT) olduğu gibi Savunma Sanayi Başkanlı’ğının milli savunma ve iç güvenlik amacıyla ithal ettiği eşyadan gümrük vergisi alınmayacak. Aynı haktan Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olduğu dönemde Savunma Sanayi Müsteşarlığı da yararlanıyordu.
FAZLA TEMİNAT
Gümrük vergilerinin ve diğer amme alacakları için teminat verilmesi gereken hallerde, bu teminat söz konusu vergiler ve diğer amme alacakları tutarı kadar olacak. Teminatı, yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kişi verecek. Böylece yüzde 20 fazla teminat alınması uygulamasından vazgeçiliyor. Ayrıca gümrük vergilerine ilişkin idari yaptırımlarda gümrük idaresince yükümlüye yazı ile yanlış açıklama yapılmış olması halinde idari para cezası ve faiz uygulanmayacak.
YANLIŞ BEYAN CEZASI
Dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve tam muafiyete tabi eşyalarda yanıltıcı beyan tespit edilirse vergi farkının yarısı tutarında para cezası kesilecek. Eşyanın ithalinin yasaklanmış olduğu tespiti edilirse, fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra, “gümrüklenmiş değerinin dört katı” idari para cezası kesilecek. Eşyanın ithali, zorunlu lisans, izin veya uygunluk belgesine bağlıysa ve eşya belgeye tabi değilmiş gibi gösterilmişse, gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değerinin iki katı para cezası uygulanacak.
UZLAŞMA ŞARTLARI
YÜKÜMLÜ veya ceza muhatabı, süresi içerisinde olmak ve itirazın sonuçlanmamış olması kaydıyla, itirazından vazgeçerek uzlaşma talep edebilecek. Uzlaşma sürecindeki görüşmelerde “gizlilik” şartı uygulanacak. Kaçakçılıkla Mücadele Yasası kapsamına giren suçlarda uzlaşma olmayacak. Uzlaşmanın kapsamında; “Gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibi tarafından bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları. Kanunlarda gümrük idaresince düzenlenen idari para cezaları” olacak. Uzlaşma talebi, henüz itiraz başvurusu yapılmamış veya itiraz edilmiş olmakla birlikte itirazı henüz sonuçlandırılmamış gümrük vergileri ve idari para cezaları için, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılacak.
İADE İÇİN 30 GÜN
İTHALİ yasak eşya, yükümlü talebi doğrultusunda 30 gün içinde geldiği yere iade edilecek ya da ilgili kuruluşun uygun görüşü ile doğrudan üçüncü ülkeye gönderilecek. Bu süre içerisinde gönderilmeyen eşya, ihraç kaydıyla satış ya da masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha edilecek. İthalatçı firmanın bu ürünleri 30 gün içinde başka bir ülkeye ihraç etmesi durumunda tasfiyeden vazgeçilecek. Kontrol sonucunda uygunsuzluğu tespit edilen ancak bulunamayan eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar ceza uygulanacak. Aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda (pişmanlık) hesaplanan cezaların yüzde 90’ı silinecek. Bu durumda mevzuattaki cezanın yüzde 10’u uygulanacak.
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