Gümrük paketi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGümrük paketi
GeriEkonomi Gümrük paketi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Bülent SARIOĞLU/ANKARA
07.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gümrük paketi

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Gümrük paketi

Komisyon süreci tamamlanan ‘Gümrük Yasası’ değişikliklerinin bu hafta TBMM Genel Kurulu’ndan çıkarılması hedefleniyor. Gümrük suçlarında ‘pişmanlık ve uzlaşma’ sistemini genişleten teklif, olası verginin ‘yüzde 20 fazlası’ kadar teminat alınması uygulamasını da kaldırıyor.

MECLİS, iktidar ve ana muhalefet partisinin yeni dönem kamp çalışmasının ardından bu hafta ‘Gümrük Yasası’ndaki değişikliklerle yasama faaliyetine başlıyor. Gümrük suçlarında “pişmanlık ve uzlaşma” sistemini genişleten teklif, olası verginin “yüzde 20 fazlası” kadar teminat alınması uygulamasını da kaldırıyor. Yargı Reform Paketi kapsamında Meclis’e geçen hafta verilen torba teklifin Adalet Komisyonu’ndaki görüşmelerine bugün devam ediliyor. Balıkçılık alanında önemli değişiklikler içeren Su Ürünleri Yasası’nda değişiklik teklifi de bugün Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda ele alınıyor. Komisyon süreci tamamlanan Gümrük Yasası değişikliğinin ise bu hafta Genel Kurul’dan çıkarılması hedefleniyor.

TERÖR SINIRLAMASI

Gümrük teklifine göre, görevdeyken silah taşıma yetkileri olan gümrük yöneticileri ve muhafaza memurları da emekli olduktan sonra şahsi silah edinebilecek.

Gümrük müşaviri olmaya engel şartlar ise yeniden düzenleniyor. Terörle Mücadele Yasası kapsamındaki suçlardan hüküm giyenler gümrük müşavir yardımcısı olamayacak. Haklarında dava açılan gümrük müşavir ve müşavir yardımcılarının izin belgeleri, dava sonuçlanıncaya, soruşturmalarda ise 6 ay kadar geri alınacak.

VERGİ MUAFİYETİ

Teklife göre, Milli İstihbarat Teşkilâtı’nda (MİT) olduğu gibi Savunma Sanayi Başkanlı’ğının milli savunma ve iç güvenlik amacıyla ithal ettiği eşyadan gümrük vergisi alınmayacak. Aynı haktan Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olduğu dönemde Savunma Sanayi Müsteşarlığı da yararlanıyordu.

FAZLA TEMİNAT

Gümrük vergilerinin ve diğer amme alacakları için teminat verilmesi gereken hallerde, bu teminat söz konusu vergiler ve diğer amme alacakları tutarı kadar olacak. Teminatı, yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kişi verecek. Böylece yüzde 20 fazla teminat alınması uygulamasından vazgeçiliyor. Ayrıca gümrük vergilerine ilişkin idari yaptırımlarda gümrük idaresince yükümlüye yazı ile yanlış açıklama yapılmış olması halinde idari para cezası ve faiz uygulanmayacak.

YANLIŞ BEYAN CEZASI

Dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve tam muafiyete tabi eşyalarda yanıltıcı beyan tespit edilirse vergi farkının yarısı tutarında para cezası kesilecek. Eşyanın ithalinin yasaklanmış olduğu tespiti edilirse, fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra, “gümrüklenmiş değerinin dört katı” idari para cezası kesilecek. Eşyanın ithali, zorunlu lisans, izin veya uygunluk belgesine bağlıysa ve eşya belgeye tabi değilmiş gibi gösterilmişse, gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değerinin iki katı para cezası uygulanacak.

UZLAŞMA ŞARTLARI

YÜKÜMLÜ veya ceza muhatabı, süresi içerisinde olmak ve itirazın sonuçlanmamış olması kaydıyla, itirazından vazgeçerek uzlaşma talep edebilecek. Uzlaşma sürecindeki görüşmelerde “gizlilik” şartı uygulanacak. Kaçakçılıkla Mücadele Yasası kapsamına giren suçlarda uzlaşma olmayacak. Uzlaşmanın kapsamında; “Gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibi tarafından bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları. Kanunlarda gümrük idaresince düzenlenen idari para cezaları” olacak. Uzlaşma talebi, henüz itiraz başvurusu yapılmamış veya itiraz edilmiş olmakla birlikte itirazı henüz sonuçlandırılmamış gümrük vergileri ve idari para cezaları için, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılacak.

İADE İÇİN 30 GÜN

İTHALİ yasak eşya, yükümlü talebi doğrultusunda 30 gün içinde geldiği yere iade edilecek ya da ilgili kuruluşun uygun görüşü ile doğrudan üçüncü ülkeye gönderilecek. Bu süre içerisinde gönderilmeyen eşya, ihraç kaydıyla satış ya da masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha edilecek. İthalatçı firmanın bu ürünleri 30 gün içinde başka bir ülkeye ihraç etmesi durumunda tasfiyeden vazgeçilecek. Kontrol sonucunda uygunsuzluğu tespit edilen ancak bulunamayan eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar ceza uygulanacak. Aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda (pişmanlık) hesaplanan cezaların yüzde 90’ı silinecek. Bu durumda mevzuattaki cezanın yüzde 10’u uygulanacak.

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Devre mülk gezisine gitti, icralık oldu
Senete imza atanlar dikkat! Mahkemelik olabilirsiniz...
7 yıldızlı otel yapacaktı! Adayı satılığa çıkardı
Araba kullananlar dikkat! Bu hatayı yaparsanız...