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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.07.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Gümrük kapılarında "taşıt ön beyan" uygulamasıyla hızlı geçiş başladı

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Gümrük kapılarında "taşıt ön beyan" uygulamasıyla hızlı geçiş başladı

Yurt dışından Türkiye'ye gelmeden önce "taşıt ön beyan" adlı uygulamayla araçlarının kaydını yapan vatandaşlar, gümrük kapılarında uzun kuyruklarda beklemeden işlemlerini tamamlıyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan ve Bulgaristan sınır kapılarında karşılama stantları kurdu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) yapılan yazılı açıklamada, "taşıt ön beyan uygulaması" ile gümrük kapılarına gelmeden araçlarını sisteme kaydettiren vatandaşların işlemlerinin daha çabuk tamamlandığı ve vatandaşların beklemeden sınırı geçtiği belirtildi. 

Yazın tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen ve memleketlerine gelen yurt dışında yaşayan vatandaşların, her yıl ülkeye girişlerde gümrük kapılarında uzun kuyruklar oluşturduğu anımsatılan açıklamada, Ticaret Bakanlığınca hizmete giren taşıt ön beyan uygulamasıyla gümrük kayıt işlemlerinin artık daha hızlı ve kolay olduğu vurgulandı.

YTB KARŞILAMA STANTLARI KURDU

Uygulama sayesinde yurt dışında yaşayan vatandaşların gümrüklere gelmeden araç sahibinin ve aracın bilgilerini sisteme kendilerinin kaydedebildiği belirtilen açıklamada, bu sayede gümrük memurlarınca yapılan işlemlere gerek kalmadan ülkeye hızlı giriş yapılabildiği ifade edildi. 

Açıklamada, kayıt işlemleri sırasında araç sahibi araçta yoksa, vekaletle aracı getirenin bilgilerinin sisteme girilmesinin gerektiği de bildirildi. 

Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin Ticaret Bakanlığının internet sayfasındaki "e-işlemler" menüsünden kayıt yaptırabileceği belirtilen açıklamada, YTB'nin bu yıl yurt dışından gelen vatandaşların gereksinimlerinin karşılanması ve seyahatlerinin daha güvenli geçmesi için Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan ve Bulgaristan sınır kapılarında karşılama stantları kurduğu da vurgulandı. 

Ayrıca, geçiş güzergahlarından olan Niş yakınlarındaki bir otelde YTB standının kurulduğu, vatandaşların Sırbistan geçişlerinde karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek için "00 381 63 8162030" numaralı telefon hattının açıldığı ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda YTB tarafından yurt dışındaki vatandaşların Türkiye'deki işlemlerini daha kolay yapabilmesi için hazırlanan "Cep Rehberi"nin dağıtıldığı da kaydedildi.

Gümrük kapılarında taşıt ön beyan uygulamasıyla hızlı geçiş başladı


Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu
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