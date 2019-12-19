Ticaret Bakanlığının "Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.



Buna göre, plastik ve kağıt atıkların gümrük bölgesinden giriş işlemleri Habur Gümrük Müdürlüğünden, kırpılmış atık lastiklerin gümrük bölgelerinden giriş işlemleri de Ünye Gümrük Müdürlüğünden yapılabilecek.



Öte yandan, Habur Gümrük Müdürlüğünün sadece plastik ve kağıt atıkların giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili olduğuna ilişkin düzenleme de yürürlükten kaldırıldı.