Gülle: Tekstilde yeni modele ihtiyaç var
2019 yılında ihracatın 180 milyar doları geçeceğini anlatan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Bunun içerisinde tekstil ve hazır giyimin de payı çok. Ancak tekstil sektörü bir duraksama noktasında. Bizim tekrar bir hikaye yazmaya ihtiyacımız var. Artık ihracat rakamlarımızda biz tekstil ve hazır giyim sektörümüzün ihracatlarını üçüncü sektör olarak açıklıyoruz. Artışları sınırlı kalan projelere, yaratıcı inovasyonlara ve üretimlere ihtiyacı olan bu sektörümüzün yeni bir modele ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Biz bu çalışmanın altyapılarını yapıyoruz” dedi.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen ‘Türkiye Tekstil ve Hazırgiyim Sektör Kurulları Ortak Toplantısı’nda konuşan Gülle, Türkiye’de ne zaman kriz olduysa akabinde tekstil sektörünün yatırımlarıyla ve cesaretiyle işlerini büyüterek diğer sektörlere ilham verdiğine dikkati çekti.
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ise, şu değerlendirmeyi yaptı: “Tekstil ve hazır giyim sektörleri olarak 2018 yılında toplam 26.1 milyar dolar değerinde ihracat yaptık ve 15.5 milyar dolar değerinde dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomimize çok ciddi bir katkı sunduk. Yeni nesil B2B faaliyetleri hayata geçiriyoruz. Yabancı alım ofislerini yetkililerini ülkemizde ihracatçılarımız ile buluşturuyoruz. Ur-Ge projelerimizin sayılarını artırıyoruz. Yurtdışı tanıtım faaliyetlerimiz ile sektörümüzü dünyaya tanıtıyoruz.”
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe de, Kahramanmaraş’ın tekstilin parlayan yıldızı olduğunu, kentin konfeksiyon sektöründe Anadolu’nun üretim üssü olması gerektiğini vurguladı. Gültepe, “Daha fazla üretip daha fazla ihracat yapıyoruz. Bu üretim istihdama yansıyor. Hazır giyim sektörü bu yıl yüzde 3.6 büyüdü. Türkiye’nin tam tersi rakamlar ortaya koyuyoruz. Ağustos-Aralık ayları arasında her ay istihdam rekoru kırdık. Ülke olarak her alanda daha fazla üretim ve ihracat ihtiyaç duyuyoruz. 82 milyonluk ülkemizde işsizliği azaltacak sektörümüzün desteklenmesine büyük bir ihtiyaç var.”
Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Serdar Zabun ise, pamuktan hazır giyime birçok sektörün önemli merkezi konumunda olduklarını söyledi.
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