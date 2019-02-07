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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.02.2019 - 07:25, Son Güncelleme:

Gülle: Rusya'ya vizelerin kalkması ticareti geliştirebilir

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Gülle: Rusya'ya vizelerin kalkması ticareti geliştirebilir

TİM Başkanı İsmail Gülle "Rusya ile ticaretimiz çok yönlü olarak gelişecek. İhracatımız açısından da çok olumlu yansımaları olacağı kanaatindeyim." dedi.

 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Rusya'nın, Türkiye’nin en önemli ticari partnerlerinden birisi olduğunu belirterek, "Vize serbestisi iki ülke arasındaki ticareti olumlu yönde etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

Gülle, Rusya'nın bazı Türk vatandaşlarına yönelik vizeyi kaldırmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya’ya iş seyahati için gidecek olan Türk vatandaşları ve tır şoförlerine yönelik vize uygulamasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla kaldırılmasının, iki ülke ticaretine yeni bir boyut kazandıracağını kaydetti.

Kararın Türkiye’nin en önemli pazarlarından birisi olan Rusya’da Türk ihracatçıları için yeni fırsatları, yeni ihracat bağlantılarını yakalamak ve hızlandırmak adına kritik önemde bir imkan sağlayacağını ifade eden Gülle, şunları aktardı: 
"Rusya, Türkiye’nin en önemli ticari partnerlerinden birisi. Vize serbestisi iki ülke arasındaki ticareti olumlu yönde etkileyecektir. Ticaretin gelişmesi her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, bir taraftan ülkeler arasında dostluk ve barışı güçlendirirken, diğer yandan da iki ülke insanın da refahlarına katkı sağlayacak. Rusya ile ticaretimiz çok yönlü olarak gelişecek. İhracatımız açısından da çok olumlu yansımaları olacağı kanaatindeyim." 
Gülle, ticaretin doğası itibarıyla iş insanlarının serbestçe dolaşabilmesinin önemine işaret ederek, "Vize serbestisi, aynı zamanda Rusya ile iş hacmimizi de büyütecek. Bunun yanı sıra Rusya ile stratejik iş birliği imkanlarının da hızlanmasını sağlayacak. Dilerim bu uygulama AB’li dostlarımızın da aynı konuda olumlu adımlar atmasına, olumlu değişikliklere yol açar. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. 

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