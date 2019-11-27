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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.11.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Gülle: 2.2 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

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Gülle: 2.2 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

TİM Başkanı İsmail Gülle "Ülkemize 2003'ten günümüze 158,9 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi oldu. Bu başarıda, bugün başlayan Boğaziçi Zirvesi gibi toplantıların katkısı yadsınamaz. Sadece Boğaziçi Zirvesi kapsamında bugüne kadar 2,2 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını biliyoruz" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Ülkemize 2003’ten günümüze 158,9 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi oldu. Bu başarıda, bugün başlayan Boğaziçi Zirvesi gibi toplantıların katkısı yadsınamaz. Sadece Boğaziçi Zirvesi kapsamında bugüne kadar 2,2 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını biliyoruz." dedi.

10. Boğaziçi Zirvesi'nin açılışında konuşan Gülle, zirvenin önemine işaret ederek, üst düzey katılımcıların, zirveye vizyon katmanın yanı sıra bölgenin geleceğine yön verdiğini söyledi.

Gülle, bu yıl ortaya konulan temanın "insan odaklı değişimi" vurguladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burada, 'Yeni Dünya Düzenine Doğru' geleceğimizi her boyutu ile tartışıp çözümler ortaya koyacağımız bir ekosistem oluşturacağız. Aslında buna mecburuz. Çünkü küresel şartların geldiği nokta; artık bizlerin daha fazla dayanışma içerisinde hareket etmesini, başkalarının değil, kendi ajandamızı oluşturmamızın gerekliliğini öne çıkartıyor. Bilhassa küresel ticarette dijitalleşme ve lojistiğin yeni bir boyuta geçtiği bir dönemde yaşıyoruz. Çin'in başlatmış olduğu '1 Kuşak 1 Yol' projesi, Avrasya bölgesini ve bilhassa Türkiye'yi coğrafi anlamda küresel ticaretin en önemli odak noktalarından biri haline getiriyor. 2020 yılına doğru, küresel hacmi 1 trilyon dolara dayanan e-ticaret sektöründe İstanbul Yeni Havalimanı, sunduğu lojistik imkanlarla büyük bir konuma sahip olacak."
Aynı şekilde demir yolu taşımacılığında da önemli gelişmeler olduğunu dile getiren Gülle, bu ve buna benzer etkenler sayesinde Türkiye'nin hizmet ihracatının 50 milyar dolara yaklaştığını bildirdi.

"BÜYÜME, ÜRETİM, İHRACATTA YAKALADIĞIMIZ BAŞARIYI HİZMETLERDE DE SÜRDÜRÜYORUZ"

İsmail Gülle, Türkiye'nin 2018 yılı itibarıyla dünyanın en fazla turist çeken 6'ıncı ülkesi konumunda bulunduğuna işaret ederek, "Yıllık ortalama 550 bin yabancı hasta, ülkemizi sağlık imkanlarından faydalanmak adına ziyaret ederken, 182 ülkeden 40 bin üzerinde yabancı öğrencimiz ise üniversitelerimizde eğitim görüyor. Dizi ve film ihracatında ABD'den sonra dünyada ikinci sıraya yükselmiş durumdayız. Artık büyümede, üretimde, ihracatta yakaladığımız başarıyı hizmetlerde de sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.
Türkiye'nin dünyadaki 223 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiğini, her yere ayak bastığını belirten Gülle, bu başarıların yatırımı da beraberinde getirdiğini söyledi.

"HEDEFİMİZ, DIŞ TİCARET FAZLASI VEREN TÜRKİYE"

TİM Başkanı Gülle, "Ülkemize 2003'ten günümüze 158,9 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi oldu. Bu başarıda, bugün başlayan Boğaziçi Zirvesi gibi toplantıların katkısı yadsınamaz. Sadece Boğaziçi Zirvesi kapsamında bugüne kadar 2,2 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını biliyoruz. Hedefimiz, dış ticaret fazlası veren Türkiye." ifadelerini kullandı.

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