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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
28.09.2018 - 12:33, Son Güncelleme:

Büyük ilgi görüyor! İstanbul'da tanıtıldı

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Büyük ilgi görüyor! İstanbul'da tanıtıldı

Amerikalı iş jeti üreticisi Gulfstream’in merakla beklenen yeni modeli G500, Türkiye’de ilk defa İstanbul Airshow’da görücüye çıktı. Yeni nesil özel jetleri, fuarda ulusal ve uluslararası havacılık profesyonelleri ile iş adamlarına tanıtıldı.

İstanbul’un uluslararası bir havacılık merkezi olarak ev sahipliği yaptığı Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları fuarı İstanbul Airshow 2018, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda kapılarını açtı. Kaan Air’ın Türkiye Ticari Satışlar Temsilciliğini üstlendiği Amerikalı iş jeti üreticisi Gulfstream, fuarda yeni nesil özel jetleri olan G500, G650ER ve G280 modelini sergiledi.

Büyük ilgi görüyor İstanbulda tanıtıldı

Yapılan bilgilendirmede; Temmuz ayında aldığı Federal Havacılık Kurulu (FAA) onayı ile testlerini tamamlayan ve teslimleri 2018 yılı sonunda başlayacak olan G500, fuarda en çok dikkat çeken modellerden biri oldu. 56,2 milyon dolarlık (337 milyon 281 bin 209 TL) liste fiyatına sahip jet, 9 bin 260 kilometre menziliyle 15 bin 545 metre (51 bin feet) irtifadan uçabiliyor.

"İŞ DÜNYASI TARAFINDAN ÇOK BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR"

Jet hakkında açıklamalarda bulunan Kaan Air Satış ve Pazarlama Müdürü Tuba Oğuz, yeni modelin havacılık dünyasında en prestijli ve en büyük konforu sağlayan iş jetlerinden birisi olduğunu belirterek, "Özellikle İstanbul Airshow’da çok yeni bir modelimiz olan G500, Türkiye’ye ilk defa geldi. Dolayısıyla iş dünyası tarafından çok büyük ilgi görüyor" dedi.

Büyük ilgi görüyor İstanbulda tanıtıldı

"İÇERİSİNDE ÇOK YENİ, ÇOK İDDİALI BİR TEKNOLOJİSİ VAR"

G500 modelinin Türkiye’de merakla beklendiğinin altını çizen Oğuz, "Çok yeni donanıma sahip bir uçak. İçerisinde çok yeni, çok iddialı bir teknolojisi var. Sertifikasyonu yeni tamamladı ve dünyayla birlikte Türkiye’de yeni sergileniyor olması bizler içinde ayrı bir gurur" ifadelerini kullandı.

Fuarın ilk günü olmasına rağmen oldukça kalabalık olduğunu vurgulayan Oğuz sözlerini şöyle tamamladı: "Çünkü iki yılda bir yapılan bir fuar, ancak bütün hava araçları kullanıcılar tarafından ya da meraklıları tarafından aynı anda görebilme imkanına sahip oluyor. Dolayısıyla hem karşılaştırma, hem konforu bir arada yaşamak güzel bir fırsat tabii ki".

Büyük ilgi görüyor İstanbulda tanıtıldı

Saatte 982 km hıza ulaşarak ‘Dünyanın en hızlı iş jeti’ unvanını aldığı belirtilen Gulfstream G650ER modeli iş jetide İstanbul Airshow’da havacılık tutkunlarının dikkatle incelediği bir diğer model oldu. Dünyanın en hızlı ve uzun menzilli iş jeti olan Gulfstream G650ER, ek yakıt tankları ile 13 bin 890 kilometrelik mesafeyi yakıt ikmali gerekmeden uçabiliyor.

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