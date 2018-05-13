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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
13.05.2018 - 18:04, Son Güncelleme:

Güler Sabancı'ya İngiltere'den anlamlı ödül

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Güler Sabancı'ya İngiltere'den anlamlı ödül

İngiltere merkezli FIRST, 2017 Yılın Sorumlu Lideri Ödülü’nü Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’ya verdi. Sabancı, 17 yıldır gerçekleştirilen ödül programında ‘Yılın Sorumlu Lideri’ unvanını alan ilk Türk oldu.

Dünya genelinde ülke, endüstri ve finans liderleri arasında ilişki geliştirmeyi hedefleyen İngiltere merkezli FIRST tarafından düzenlenen ‘Yılın Sorumlu Lideri Ödülü’ 2017 yılı için, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’ya verildi. Sabancı, FIRST ‘Yılın Sorumlu Lideri Ödülü’nü alan ilk Türk oldu. Güler Sabancı ödülü Londra’da Lordlar Kamarası’nda düzenlenen tören ile Rt. Hon. Lord Judge’dan aldı. Törene ayrıca Lord Cormack, Rt. Hon. The Lord Astor of Hever, Lady Virginia Bottomley, FIRST Yönetim Kurulu Başkanı Rupert Goodman, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile yabancı misyon ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Güler Sabancı ödül için teşekkür ederek başladığı konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Bu ödülü tüm Sabancı Topluluğu çalışanları adına almaktan büyük memnuniyet ve onur duyuyorum. Büyükbabam her zaman bu ülkenin bizim için en kıymetli değer olduğunu söylerdi. Hepinizin bildiği gibi Türkiye gelişen bir ülke ve ekonomik büyümenin ülkemiz için çok önemli olduğunu biliyoruz. Ancak bu süreç, sosyal sorumluluk ve eşitlik değerleri olmadan düşünülemez. Bizim için, ekonomik kalkınma ve sosyal kalkınma her zaman el ele, denge içinde olmuştur. Aksi takdirde sürdürülebilir bir gelecek ve sürdürülebilir bir iş düşünülemez. Sabancı Topluluğu olarak, bizler de ekonomik atılımlarımızı yaparken temel değerlerimizi her zaman koruduk. Sabancı Topluluğu’nu yönetecek gelecek nesillerin de bu değerleri koruyacağına, sosyal sorumluluk alanında aynı çizgiyi sürdüreceğine inancım tam."

Rt.Hon. Lord Judge, ödülü Güler Sabancı’ya takdim ederken yaptığı konuşmasında ise "Bu yıl FIRST Sorumlu Liderlik Ödülü’nü Türkiye’den oldukça olağanüstü bir hikayesi olan, Güler Sabancı ve liderlik ettiği Sabancı Topluluğu alıyor. Tıpkı tüm diğer ödüllerde olduğu gibi, bu ödül için de bize gelen bir tavsiye üzerine Sabancı Topluluğu’nun hikayesini de inceledik. Bu süreçte, Güler Sabancı’nın Mütevelli Heyeti Başkanlığını üstlendiği Sabancı Vakfı’nın özellikle kadınlar, her zaman teşvik edilmesi gereken gençler ve de engelliler için eşit fırsatlar yarattığına şahit olduk. Ortaya çıkan insiyatiflerin en önemlileri arasında Sabancı Üniversitesi ve Sakıp Sabancı Müzesi’ni sayabiliriz. Sabancı Üniversitesi, bugün disiplinler arası eğitim sistemiyle dünyaca kabul görüyor ve Times Higher Education sıralamalarında yer alıyor." dedi.

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