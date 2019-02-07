Gül seralarında 14 Şubat mesaisi

Güneydoğu Anadolu Projesi ile (GAP) özellikle tarım alanında önemli gelişme sağlanan ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde de adından söz ettirmeye başlayan Şanlıurfa'da, gül seralarında Sevgililer Günü dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.



Organize Sanayi Bölgesinde 25 dönümlük serada modern tekniklerle kesme gül üreten firma çalışanları, topraksız tarımla yetiştirilen farklı renklerdeki gülleri Türkiye'nin farklı kentlerine ulaştırıyor.



En uygun yetiştirme koşullarının sağlanması için gerekli gölgeleme, gübreleme, havalandırma, sulama, ısıtma, soğutma ve nemlendirme işlemlerinin bilgisayar kontrolünde gerçekleştirildiği serada, erken saatlerde işe başlayan ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler, Sevgililer Günü dolayısıyla artan siparişleri yetiştirmek için çalışıyor.

Sevginin timsali olarak kabul edilen kırmızı güllerin yoğunlukta olduğu çiçekleri özenle hazırlayan kadın işçiler, daha sonra ülkenin dört bir yanına göndermek üzere araçlara yüklüyor.

İşletme müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Serhan Işıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok çift için ayrı bir önem taşıyan 14 Şubat Sevgililer Günü'nün, dünyada ticaretin canlandığı bir dönem haline geldiğini söyledi.

Kentin tek süs bitkileri yetiştiricileri olarak genellikle özel günlerde iş yoğunluklarının arttığını ve zaman zaman talebi karşılamakta zorlandıklarını vurgulayan Işıkan, kaliteli ürün elde etmek için her türlü imkanı seferber ettiklerini ve bu sayede Türkiye'nin dört bir yanından sipariş aldıklarını ifade etti.

"ÖZEL OLARAK HAZIRLANIYORUZ"

Sevgililer Günü dolayısıyla özel bir hazırlık yürüttüklerine dikkati çeken Işıkan, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 10 yıldır işletme olarak Şanlıurfa'da üretim yapıyoruz. Türkiye'de daha çok Adana, İzmir, Yalova gibi kentlerde süs bitkileri üretimi yapılmakta, ama biz de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde son yıllarda adımızdan söz ettirmeyi başardık. Modern seralarda topraksız tarım kültürüyle üretim yapıyoruz. Şu anda 14 Şubat için hazırlıklarımız tamamlandı, artık yoğun şekilde kesim yapılıyor ve siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Sevgililer Günü bilindiği gibi talebin en yoğun olduğu zaman bu döneme özel olarak hazırlanıyoruz ve müşterilerimize ürün çıkarabilmek için yoğun çaba sarf ediyoruz."

Işıkhan, Türkiye'nin tamamına gül gönderdiklerini dile getirerek, "Güneydoğu'nun tüm kentlerine zaten gül ulaştırıyoruz. Çoğunlukla İstanbul, Ankara olmak üzere her noktaya ürün ulaştırıyoruz. Kış şartları ağır geçmesine rağmen Sevgililer Günü dolayısıyla bu döneminde 80 bin dal civarında ürün göndermeyi planlıyoruz." dedi.

Gül ithalatının üreticiyi mağdur ettiğine de değinen Işıkhan, "Bir kaç yıldır hem hava şartları hem de ithalattın fazla olması nedeniyle bazı sıkıntılar oluşuyor. Yurt dışından çok fazla özellikle gül geliyor. Bu durum üreticiyi mağdur ediyor. İthalattan dolayı fiyatlar düştü." değerlendirmesinde bulundu.

İŞÇİLERDEN YOĞUN MESAİ

Seradaki kadın işçilerden Feride Akbulut ise yaklaşık 3 yıldır burada çalıştığını ve işini sevdiğini dile getirdi.

Birkaç gündür işlerin yoğunlaştığına dikkati çeken Akbulut, "Sevgililer Günü yaklaşıyor bu nedenle biz de yoğun bir döneme girdik. Sabah geldiğimizde gülleri kesiyoruz, demet haline getirip, paketliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu dönemde fazladan mesai yapıyoruz. Ama gülleri seviyoruz onlarla uğraşmak iyi geliyor insana." ifadelerini kullandı.



