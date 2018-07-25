Güçlendirme devi ABD’e iki şirket satın aldı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
DHA
25.07.2018 - 15:55, Son Güncelleme:

Güçlendirme devi ABD’e iki şirket satın aldı

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Güçlendirme devi ABD’e iki şirket satın aldı

Güçlendirme teknolojileri sektörünün önde gelen şirketlerinden Kordsa, yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımıyla başta Boeing ve Toray Composites Materials America Inc. olmak üzere, dünyanın önde gelen ticari havacılık sektörü markalarının stratejik tedarikçileri arasında yer alan Fabric Development Inc (FDI) ve Textile Products Inc. (TPI) şirketlerini satın aldı.

KORDSA gerçekleştirdiği Ar-Ge ve teknoloji yatırımları ile büyümeye devam ederken, Fabric Development Inc. (FDI) ve Textile Products Inc. (TPI) şirketlerini bünyesine kattı ve söz konusu satın almaları, ABD kompozit pazarındaki konumunu güçlendirme ve büyüyen havacılık sektörünün tedarik zincirinde güçlü bir oyuncu olma yolunda çok önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Kordsa CEO’su Ali Çalışkan yapılan bu iki yatırım ile ilgili şunları dile getirdi:

Kordsa olarak lastik güçlendirme teknolojilerimiz ile dünyada her üç otomobil lastiğinden birini, her üç uçak lastiğinden ikisini güçlendiriyoruz. Lastik güçlendirme teknolojilerindeki uzmanlığımızı yıllar içinde geliştirerek faaliyet alanımızı inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojileri alanlarına genişlettik. Aslında bugün dünyanın neresine giderseniz gidin Kordsa teknolojisi ile karşılaşıyorsunuz. Kordsa olarak, yaşamın her alanına dokunuyor, yaşamı güçlendiriyoruz.

İşimizi geliştirme noktasında, kompozit teknolojilerine odaklanmaya yönelik stratejimizin en önemli adımını Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’ni hayata geçirerek attık. Sanayii ve üniversiteyi aynı çatı altında buluşturan ve adeta bir inovasyon mutfağı olarak çalışan, Avrupanın en büyük laboratuvarına sahip bu Merkez 2016 yılından beri temel araştırmadan tasarıma, Ar-Geden üretim aşamasına kadar her alanda hizmet veriyor.

Bugün ise dünya çapında Kordsanın mevcut büyüklüğüne bir Kordsa daha eklememizin yolunu açan ve bizi ticari havacılık sektörünün önde gelen oyuncuları konumuna getirecek Amerika yatırımımızla başarı hikayelerimize yenilerini eklemeye hazırlanıyoruz. 100 milyon dolarlık bu yatırım sayesinde başta Boeing ve Toray Composites Materials America Inc. olmak üzere uzay ve sivil havacılık sektörünün önemli oyuncularının stratejik tedarikçisi olacağız. Böylece güçlendirme teknolojilerindeki lider konumumuz perçinlenecek. Lastiklerini güçlendirdiğimiz uçakların, artık kompozit teknolojilerimizle kanatlarını ve gövdelerini; inşaat güçlendirme teknolojilerimizle ise iniş pistlerini güçlendirir konumda olacağız. (Fotoğraflı)

 

 

 

 

 

 

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