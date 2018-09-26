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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.09.2018 - 14:38, Son Güncelleme:

Gübrede indirim ve prim desteği çiftçiyi sevindirdi

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Gübrede indirim ve prim desteği çiftçiyi sevindirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim sağlanacağını ve buğday ile arpada prim desteğinin artırılacağını açıklaması GAP çiftçisini memnun etti.HRÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen: "Çiftçilerimiz yurt dışından gelen gübreler yerine yerli gübreleri tercih etmeli. Yerli gübre kullanımı hem maliyetleri düşürür hem de dışa bağımlığı ortadan kaldırmış olur."dedi. Çiftçi Kemal Aktaş: "Bu yıl şükürler olsun ürünlerimiz verimli ve bereketli. Bunun yanında verilecek yeni destekler çiftçileri daha da memnun etti.Bazı büyük firmalar gübreyi pahalıya satıyor. Yani yapılan indirimler çiftçiye fazla yansımıyor. Bayiler dolar kuruna göre veya kafalarına göre fiyatları değiştiriyor. Bunun sıkı takibini istiyoruz." açıklamalarında bulundu.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim sağlanacağını ve buğday ile arpada prim desteğinin artılacağını açıklaması GAP çiftçisini memnun etti.

Atatürk Barajı sayesinde sulama alanlarının her geçen gün genişlediği Şanlıurfa, Türkiye'deki pamuğun yüzde 43'ünü, mercimeğin yüzde 36'sını, buğdayın yüzde 10'unu, arpanın ise yüzde 11'ini üretiyor.     

Ekilebilen tarım alanı bakımından Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer alan, pamuk, buğday, arpa, mercimek, mısır, başta olmak üzere birçok ürünün yetiştiği kentte, insanların en büyük gelir kaynağını zirai faaliyetler oluşturuyor.     

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim sağlanacağını ve buğday ile arpada prim desteğinin artırılacağını açıklaması bölge çiftçisini mutlu etti.     

Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, AA muhabirine, tarımda en büyük sorunun dışa bağımlılık olduğunu söyledi.     

Bakanlığın verdiği müjdenin tarıma olumlu yansımaları olacağını aktaran Öztürkmen, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın gübrede indirim ve destekleme priminde artış müjdesi, çiftimiz için can suyu niteliği taşıyor." dedi.     

Öztürkmen, bu yıl tarım girdilerinde yüzde 100 artış yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:     

 "Tarımdaki en büyük problemimiz dışa bağımlılık. Özellikle ham maddede dışa bağımlıyız. Gübrede yapılan indirim güzel fakat çiftçiler açısından bakıldığında az görünüyor. Bunun gibi indirimlerin devamının gelmesi gerekiyor. Buğday ve arpadaki destek, diğer ürünler gibi değil, bunlarda prim desteğinin yüzde 100 olması iyi. Bunun da devamı gelirse çiftçiler daha da rahatlayacak. Böyle müjdeler tarımı olumlu şekilde etkiler, ekili alanları genişletir. "     

Tarım alanlarında ithal gübre kullanımının çok yaygın olduğuna dikkati çeken Öztürkmen, "Çiftçilerimiz yurt dışından gelen gübreler yerine yerli gübreleri tercih etmeli. Yerli gübre kullanımı hem maliyetleri düşürür hem de dışa bağımlığı ortadan kaldırmış olur. Yarasa, solucan ve azot gübresinin kullanımına da destek verilmeli. Yerel gübre kullanımı birçok açıdan avantajlı." diye konuştu.    

GÜBRE FİYATLARININ DENETLENMESİ TALEBİ      

 Harran Ovasında çiftçilik yapan Kemal Aktaş da Tarım ve Orman Bakanlığının indirim ve prim desteği kararlarının çok yerinde olduğunu dile getirdi.     

Bölgenin en önemli geçim kaynağının pamuk olduğunu ifade eden Aktaş, "Bakanlığın kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirim sağlanacağını ve buğday ile arpada prim desteğinin arttırılacağını açıklaması bizi çok sevindirdi. Bu yıl şükürler olsun ürünlerimiz de verimli ve bereketli. Bunun yanında verilecek yeni destekler çiftçileri daha da memnun etti." dedi.     

Örencik Mahallesi'nde çiftçilik yapan Medet Gökçe ise gübrede yapılacak indirimin çiftçiye yansımasının az olacağına inandığını belirterek, şöyle devam etti:     

"Devletimiz sağ olsun gübrede yüzde 15'lere varan indirim yapmayı planlıyor. Bunun tarıma ve çiftçiye yansıması güzel olacak. Bizim istediğimiz sektörün ve dağıtım merkezlerinin denetimleri artsın. Bazı büyük firmalar  gübreyi pahalıya satıyor. Yani yapılan indirimler çiftçiye fazla yansımıyor. Bayiler dolar kuruna göre veya kafalarına göre fiyatları değiştiriyor. Bunun sıkı takibini istiyoruz. Fiyatlarda artış yaşanmaması halinde çiftçinin kazancı iyi olacak. Bu, Şanlıurfa'da birçok sektöre yansıyacak. Çünkü buranın geçimi tarım üzerine."     

Çiftçi Abuzer Çakmak ise gübrede indirim, buğday ve arpada destek artışı müjdesini televizyondan öğrendiklerini bunun kendilerini çok memnun ettiğini ifade etti.

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