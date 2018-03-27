GTB, Chicago borsasıyla anlaştı
Ticaret Borsası (GTB), dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group’la, uluslararası piyasalarda oluşan ürün işlem fiyatlarının yayınlanması konusunda anlaşmaya vardı. Chicago ve New York borsalarında işlem gören tarımsal ürünler ve fiyatları artık GTBnin web sitesi üzerinden günlük olarak takip edilebilecek.
GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde faaliyet gösteren dünyanın birçok sayılı emtia borsasını bünyesinde barındıran CME Groupla market veri anlaşması imzaladıklarını açıkladı.
Üyelerinin küresel piyasalarda oluşan emtia hareketlerini daha rahat takip edebilmeleri için CME Groupla yaklaşık 3 aydır görüşmeler yaptıklarını belirten Bayram, Lisans sözleşmesi üzerine sürdürdüğümüz görüşmeler neticesinde, New York ve Chicago borsalarında oluşan ürün işlem fiyatlarının GTBnin www.gtb.org.tr web sitesi üzerinden yayınlanması hususunda anlaşmaya vardık dedi.
Bayram, CME tarafından kendilerine günlük olarak iletilecek olan uluslararası ürün işlem fiyatlarını yarından itibaren Gaziantep Ticaret Borsası’nın web sitesi üzerinden yayınlamaya başlayacaklarını ifade etti.
CME Groupun, Chicago Ticaret Borsası (CME), Chicago Ticaret Kurulu (CBOT), New York Ticaret Borsası (NYMEX) ve New York Altın Borsasını (COMEX) çatısı altında bulundurduğunu, Dow Jones Borsasının ise yüzde 24,4 hissesini bünyesinde barındırdığını vurgulayan Bayram, Türkiyede ilk defa borsamızla iş birliğine giden şirket, New York ve Chicago ticaret borsalarında oluşan satış fiyatlarını üyelerimizin bilgisine sunmak amacıyla bizimle paylaşacak.
Bu borsalardan aldığımız verilerden sadece borsamız kotasyonunda bulunan ürünlerin işlem fiyatları web sitemizden günlük olarak yayınlanacak.ÿ ABDde en geniş tarım emtia vadeli işlem opsiyonlarına sahip olan CME, tarım sektörünün yanı sıra enerji, hisse senedi endeksleri, döviz, metaller, emlak ve hava sektörlerinde de işlem gerçekleştirmekte diye konuştu.
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