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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
DHA
27.03.2018 - 16:43, Son Güncelleme:

GTB, Chicago borsasıyla anlaştı

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GTB, Chicago borsasıyla anlaştı

Ticaret Borsası (GTB), dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group’la, uluslararası piyasalarda oluşan ürün işlem fiyatlarının yayınlanması konusunda anlaşmaya vardı. Chicago ve New York borsalarında işlem gören tarımsal ürünler ve fiyatları artık GTBnin web sitesi üzerinden günlük olarak takip edilebilecek.

GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde faaliyet gösteren dünyanın birçok sayılı emtia borsasını bünyesinde barındıran CME Groupla market veri anlaşması imzaladıklarını açıkladı.

 Üyelerinin küresel piyasalarda oluşan emtia hareketlerini daha rahat takip edebilmeleri için CME Groupla yaklaşık 3 aydır görüşmeler yaptıklarını belirten Bayram, Lisans sözleşmesi üzerine sürdürdüğümüz görüşmeler neticesinde, New York ve Chicago borsalarında oluşan ürün işlem fiyatlarının GTBnin www.gtb.org.tr web sitesi üzerinden yayınlanması hususunda anlaşmaya vardık dedi.

 Bayram, CME tarafından kendilerine günlük olarak iletilecek olan uluslararası ürün işlem fiyatlarını yarından itibaren Gaziantep Ticaret Borsası’nın web sitesi üzerinden yayınlamaya başlayacaklarını ifade etti.

 CME Groupun, Chicago Ticaret Borsası (CME), Chicago Ticaret Kurulu (CBOT), New York Ticaret Borsası (NYMEX) ve New York Altın Borsasını (COMEX) çatısı altında bulundurduğunu, Dow Jones Borsasının ise yüzde 24,4 hissesini bünyesinde barındırdığını vurgulayan Bayram, Türkiyede ilk defa borsamızla iş birliğine giden şirket, New York ve Chicago ticaret borsalarında oluşan satış fiyatlarını üyelerimizin bilgisine sunmak amacıyla bizimle paylaşacak.

Bu borsalardan aldığımız verilerden sadece borsamız kotasyonunda bulunan ürünlerin işlem fiyatları web sitemizden günlük olarak yayınlanacak.ÿ ABDde en geniş tarım emtia vadeli işlem opsiyonlarına sahip olan CME, tarım sektörünün yanı sıra enerji, hisse senedi endeksleri, döviz, metaller, emlak ve hava sektörlerinde de işlem gerçekleştirmekte diye konuştu.

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