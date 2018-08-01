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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
01.08.2018 - 07:16, Son Güncelleme:

GSM hattında kalan para iade edilecek

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GSM hattında kalan para iade edilecek

Kapatılan ön ödemeli GSM hatlarında kalan paralar operatörler tarafından vatandaşa iade edilecek. İşletmeci, 15 gün içinde aboneye kalan parayı iade etmek için SMS gönderecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Karara göre, vatandaşın kullanmadığı ön ödemeli GSM hatlarında kalan paralar öncelikle vatandaşa iade edilecek. Eğer bu bakiyeler iade edilmezse artık operatörlere kalmayacak. 2 yılın sonunda Evrensel Hizmet Geliri olarak devlete aktarılacak. Uygulamada ön ödemeli hattın fesh olması halinde işletmecinin 15 gün içerisinde aboneye kalan parayı iade etmek için SMS gönderecek.

AKTARMA İMKANI VAR

Aboneye iade edemez ise mektupla bildirecek, yinede 2 yıl içinde iade edilmez ise devlete iade edecek. Bu 2 yıl içinde abone, mevcut aboneliklerine devam eder ya da yeni abonelik açarsa bu aboneliklere aynı işletmecideki kapanmış ön ödemeli hatlardaki varsa kalan bakiyelerini aktartabilecek. Mevutta ön ödemeli hatlarda 6 ay para yüklemeyen abonelerin giden aramaları kapatılmakta, 9 ay yüklemez ise gelen aramalarına kapatılmakta, 12. ayın sonunda ise fesih uygulanmakta. Şimdi ise çıkarılan kurul kararı ile abonelere 10 lira yüklemeleri halinde 6 ay aktif olma imkanı tanındı.

E-DEVLET’TEN ÖĞRENİLİYOR

Rekabetçi Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği Genel Başkanı Adem Öcal, tüketicilerin TC. numaraları, kurumların ise vergi numaralarıyla operatör bayilerine, çağrı merkezlerine ya da e-devlet üzerinden müracaatları halinde kendilerine ait tüm aktif ve pasif abonelik sayılarını borç ve alacak bilgilerini öğrenebileceklerini belirtti. Öcal, fesh olmuş ön ödemeli aboneliklerde geriye doğru ödemede kaç yıl gitmesi gerektiğinin ise muğlaklığını koruduğunu söyledi.

100 MİLYONLARI BULABİLİR

Öcal sözlerine şöyle devam etti: “Şayet ön ödemeli hatlarda kalan bakiyelerin 2 yıl sonunda Evrensel Hizmet Geliri olarak devlete iadesi, geriye doğru gerçek anlamda yapılabilirse 100 milyonlarca lira iade söz konusu olur. Bu esasında bankalarda unutulan paraların 10 yıl sonra devlete kalmasına benzer bir uygulama olacak.”

BTK KAYITLARI İNCELEMELİ

Daha önce tüketicilerin 3 ay içerisinde kalan bakiyelerini alamazlarsa bir daha alamadığını, bu kalan paralara işletmecinin ticari avans olarak ya da ticari gelir olarak mı kayıtlarına geçirdiğinin önemli olduğunu ifade eden Öcal, “En sağlıklı yaklaşımlardan biri BTK tarafından işletmecilerin muhasebe kayıtlarının incelenerek kalan bakiyelerin muhasebeleştirilmesinin nasıl yapıldığına bakmalarıyla ortaya çıkabilir” dedi. (Akşam) 

 

 

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