GS arsasına 9 talip
GALATASARAY Spor Kulübü’nün Florya arsası için dün ihale yapıldı. Arsaya 9 firma talip oldu.
Öz Er-Ka İnşaat, İzka İnşaat, Akyapı İnşaat, Nef Gayrimenkul-Caba İnşaat İş Ortaklığı, Fuzul Yapı-Fuzul Gayrimenkul-Akkuş Gayrimenkul-Hasanoğlu İnşaat İş Ortaklığı, Aşçıoğlu İnşaat-Yılsan Yatırım İş Ortaklığı, Şua İnşaat-Ruha Elektrik İş Ortaklığı, Pekimtaş Yapı- Burakcan İnşaat İş Ortaklığı, Özak GYO-İnt-er Yapı İş Ortaklığı ihaleye teklif sundu. Teklif veren firmalardan Nef, Galatasaray’ın sponsoru konumunda. İhalenin kazanını ise önümüzdeki günlerde yapılacak ikinci oturumunda belli olacak.
Emlak Konut ile Galatasaray arasında 2016’da imzalanan protokole göre ihalelerde arsa gelirinin yüzde 80’i kulübün, yüzde 20’si de Emlak Konut’un olacak. Ancak Emlak Konut, Florya’daki Galatasaray’ın arsasına komşu 40 bin metrekarelik arsayı geçtiğimiz aylarda TOKİ’den satın almıştı. İki arsayı birleştirerek tek ihale yaptı. Bu nedenle şirket payı gelirinin yaklaşık yüzde 71.43’ü Emlak Konut’a, yüzde 28.57’si Galatasaray’a ait olacak. Haziran 2017’de Riva arsası için de ihale gerçekleşmişti. Bu ihale ile kulüp 761.6 milyon lira kazanacak.
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