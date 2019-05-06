Gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum
Piyasaların açılmasına birkaç saat kala en çok merak edilen konulardan biri de altın fiyatları oldu. Geride bıraktığımız hafta 246 liradan satışa sunulan gram altının yanı sıra çeyrek altının güncel fiyatı an be an takip ediliyor. İşte, altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarının güncel alış-satış fiyatlarını derledik:
246,70 alınan gram altın 246,76, 391,83 TL'den alınan çeyrek altın, 400,73 TL'den satışa sunuluyor. Cumhuriyet altını ise 1.619,00 TL'den alınıp 1.644,00 TL'den satılıyor.
Altın yatay seyretti, dolar yükseldi
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yatay seyrederek 246 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yatay seyirle bin 641 lira oldu.
Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,49'luk artışla 5,9720 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı da yüzde 0,83'lük yükselişle 6,6880 lira olarak gerçekleşti.
Geçen hafta 7,6680 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,43'lük primle 7,7780 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,53 değer kazanarak 5,8540 liradan alıcı buldu.
Gram altın 5 aydır değer kazanıyor
Gram altın, özellikle dolar kurundan bulduğu destekle geçen ay pozitif bir seyir izledi. Nisan ayına 230 lira seviyelerinden başlayan gram altın, yükseliş eğilimini sürdürerek bu yılın en yüksek seviyesi olan 247 lirayı görmesinin ardından, nisanı yüzde 6,6 primle 246,1 liradan tamamladı.
Gram altın, bu performansı ile değer kazançlarını üst üste 5'inci aya taşırken bu dönemde yatırımcısına yüzde 20,2 getiri sağladı.
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