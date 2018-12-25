Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları haftanın ikinci gününe hareketli bir seyirle başladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 216 ira seviyesinde dengelendi. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, 25 Aralık tarihli altın fiyatları
Altın fiyatlarının güncel durumuna yönelik araştırmalar günün erken saatlerinden itibaren başladı. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 217,2 lira seviyesinde dengelendi. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 primle 215,8 liradan tamamladı.
Bugüne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,35 değer kazancıyla 216,68 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 351 lira, Cumhuriyet altını da 1.447 liradan satılıyor.
Küresel piyasalarda değer kaybeden dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,13 değer kazancıyla 1.270,20 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD hükümetinin kapanması ve Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik eleştirilerinin devam etmesiyle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını ifade etti.
Bu durumun güvenilir liman olarak altına olan talebi artırdığını kaydeden Memiş, ons altın fiyatının 1.270 doları yukarı yönlü kırması durumunda yükselişlerin 1.282 dolara kadar süreceğini bildirdi.
Memiş, yurt içinde altının gram fiyatının, altının ons fiyatından aldığı destekle güçlü duruşunu sürdürdüğünü belirterek, gram altının 220 liraya kadar yükselebileceğini söyledi.
24 ARALIK ALTIN FİYATLARI
Haftanın ilk işlem gününde; serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 215,40 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 215,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 215,40 liradan, bin 418 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 439 liradan, 196 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 200 liradan, bin 386 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 406 liradan, 693 liradan alınan Yarım Ziynet 703 liradan ve 346 liradan alınan Çeyrek Ziynet 351 liradan satıldı.
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