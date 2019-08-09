Gram ve çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu? 9 Ağustos Kapalıçarşı anlık altın fiyatları
Haftanın son işlem günü değer kazancıyla cuma gününe başlayan gram altın piyasalarda 265,3 lira seviyelerinde hareket etti. Piyasaların kapanması ve bayram tatilinin başlamasıyla, altın fiyatlarının haftayı ne kadardan kapattığı, akşam saatlerine doğru yatırımcıların en fazla araştırdığı konulardan oldu. Peki, gram ve çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu? İşte, 9 Ağustos Kapalıçarşı güncel altın fiyatları.
Kurban Bayramı öncesi, 9 Ağustos Cuma gününde piyasalarda altının alış ve satış fiyatı Kapalıçarşı'ya yansıdı. Altının gram fiyatı, sabah saatlerinde güne yükseliş trendiyle başlamıştı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Gram ve çeyrek altın serbest piyasada ne kadardan işlem görüyor? İşte, anlık altın fiyatları.
KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 431,00 lira, Cumhuriyet altını 1.765,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,84 yükselişle 264,90 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 262,50 262,70 264,70 264,90
Cumhuriyet Ata Lira 1.730,00 1.751,00 1.744,00 1.765,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 239,50 243,50 241,50 245,50
Lira(Tam) Ziynet 1.691,00 1.711,00 1.705,00 1.725,00
Yarım Ziynet 845,00 855,00 852,00 862,00
Çeyrek Ziynet 423,00 428,00 426,00 431,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
YARIM ALTIN: Alış 835,62 TL Satış 857,25 TL
ÇEYREK ALTIN: Alış 419,04 TL Satış 428,54 TL
CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.734,00 TL Satış 1.760,00 TL
Analistler, altının ons fiyatının son 6 yılın en yükseğinde seyrettiğini belirterek, ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim nedeniyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.
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