Gram ve çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu? 7 Ağustos güncel altın fiyatları
Piyasalarda son günlerde altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrası, altın fiyatlarına yönelik araştırmalar yatırımcılar tarafından gün boyu takip edildi. Haftanın üçüncü işlem günü, altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 262,9 lira seviyesinde hareket etmişti. Peki, gram ve çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu? Altın fiyatları akşam saatlerinde ne kadardan işlem görüyor? İşte, 7 Ağustos güncel altın fiyatları.
Piyasalarda gram ve çeyrek altında yaşanan değişimler, akşam saatlerine doğru altın yatırımcıları ve ekonomiyle ilgilenenler tarafından merak konusu oldu. Özellikle serbest piyasada altında yaşanan değişimler grafiklere yansıdı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte, Kapalıçarşı güncel altın fiyatları.
KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 432,00 lira, Cumhuriyet altını 1.767,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,69 yükselişle 265,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 260,60 260,80 265,00 265,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.717,00 1.738,00 1.746,00 1.767,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 238,00 242,00 242,00 246,00
Lira(Tam) Ziynet 1.678,00 1.698,00 1.706,00 1.726,00
Yarım Ziynet 839,00 849,00 853,00 863,00
Çeyrek Ziynet 420,00 425,00 427,00 432,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
GRAM ALTIN: 262,23 TL'den alınırken, 262,29 TL'den satıldı.
ÇEYREK ALTIN: 416,78 TL'den alınırken, 426,23 TL'den satıldı.
YARIM ALTIN: 830,96 TL'den alınıyor ve 852,47 TL'den satıldı.
CUMHURİYET ALTINI: 1.726,00 TL'den alınıyor, 1.752,00 TL'den satıldı.
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