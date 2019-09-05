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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.09.2019 - 19:24, Son Güncelleme:

Gram ve çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu? 5 Eylül altın fiyatları

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Gram ve çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu? 5 Eylül altın fiyatları

Düğün ve davetlerin yoğunlaştığı hafta sonunun yaklaşmasıyla, altın fiyatlarına yönelik araştırmalar arttı. Sabah saatlerinde yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, piyasalarda 282,4 lira seviyesinde seyretti. Peki, altın fiyatları günü nasıl tamamladı? Gram ve çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu? İşte, 5 Eylül Perşembe güncel altın fiyatları.

Son günlerde düşüş eğiliminde seyreden altın fiyatları, yatırımcıların gündemine yer almaya devam ediyor. Haftanın dördüncü işlem gününde, altının onsu fiyatı bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.548,2 dolardan alıcı buldu. İşte, Kapalıçarşı güncel altın fiyatları hakkında bilgiler.

5 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,17 azalışla 279,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.860,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,17 düşüşle 279,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 282,30 282,50 279,00 279,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.860,00 1.881,00 1.839,00 1.860,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 257,50 261,50 254,00 258,00
Lira(Tam) Ziynet 1.818,00 1.838,00 1.797,00 1.817,00
Yarım Ziynet 909,00 919,00 898,00 908,00
Çeyrek Ziynet 455,00 460,00 449,00 454,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?

İstanbul Kapalıçarşı’da 282,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 282,60 liradan, bin 861 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 882 liradan, 257,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 261,50 liradan, bin 819 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 839 liradan, 909 liradan alınan Yarım Ziynet 919 liradan ve 455 liradan alınan Çeyrek Ziynet 460 liradan satılıyor.

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