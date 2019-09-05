Gram ve çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu? 5 Eylül altın fiyatları
Düğün ve davetlerin yoğunlaştığı hafta sonunun yaklaşmasıyla, altın fiyatlarına yönelik araştırmalar arttı. Sabah saatlerinde yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, piyasalarda 282,4 lira seviyesinde seyretti. Peki, altın fiyatları günü nasıl tamamladı? Gram ve çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu? İşte, 5 Eylül Perşembe güncel altın fiyatları.
Son günlerde düşüş eğiliminde seyreden altın fiyatları, yatırımcıların gündemine yer almaya devam ediyor. Haftanın dördüncü işlem gününde, altının onsu fiyatı bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.548,2 dolardan alıcı buldu. İşte, Kapalıçarşı güncel altın fiyatları hakkında bilgiler.
5 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,17 azalışla 279,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.860,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,17 düşüşle 279,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 282,30 282,50 279,00 279,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.860,00 1.881,00 1.839,00 1.860,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 257,50 261,50 254,00 258,00
Lira(Tam) Ziynet 1.818,00 1.838,00 1.797,00 1.817,00
Yarım Ziynet 909,00 919,00 898,00 908,00
Çeyrek Ziynet 455,00 460,00 449,00 454,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
İstanbul Kapalıçarşı’da 282,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 282,60 liradan, bin 861 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 882 liradan, 257,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 261,50 liradan, bin 819 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 839 liradan, 909 liradan alınan Yarım Ziynet 919 liradan ve 455 liradan alınan Çeyrek Ziynet 460 liradan satılıyor.
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