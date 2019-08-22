Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 22 Ağustos güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Haftanın dördüncü işlem gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı 276,6 lira seviyesinde dengelendi. Altın fiyatlarında son haftalarda yaşanan dalgalanmayla beraber, yatırımcılar altın fiyatlarına yönelik araştırmalarını arttırdı. Peki, gram ve çeyrek altın günü ne kadardan kapattı? Altın fiyatları Kapalıçarşı'da ne kadar oldu? İşte, 22 Ağustos güncel altın fiyatları.
Gram altın, dün altının ons fiyatında yatay bir seyir izlenmesine rağmen dolar/TL'de yaşanan düşüşe paralel yüzde 0,32 gerileyerek günü 276,9 liradan tamamladı. Perşembe sabahına yükselişle başlayan gram altın, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,16 artışla 276,6 liradan işlem gördü. Özellikle akşam saatlerine doğru altın fiyatlarındaki iniş ve çıkış, ekonomistler ve yatırımcılar tarafından yoğun şekilde aranmaya başlandı. İşte, altın fiyatlarında son durum.
KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,83 artışla 278,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 453,00 lira, Cumhuriyet altını 1.855,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,83 yükselişle 278,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 276,00 276,20 278,30 278,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.819,00 1.840,00 1.834,00 1.855,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 252,00 256,00 254,00 258,00
Lira(Tam) Ziynet 1.778,00 1.798,00 1.792,00 1.812,00
Yarım Ziynet 889,00 899,00 896,00 906,00
Çeyrek Ziynet 445,00 450,00 448,00 453,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADARDI?
Altın fiyatları 22 Ağustos Perşembe gününe şu fiyatlardan başladı;
Gram altın 274 lira alış, 276 lira satış,
Çeyrek altın 447 lira alış, 456 lira satış,
Yarım altın 895 lira alış, 913 lira satış,
Cumhuriyet altını 1842 lira alış, 1860 lira ile işlem gördü.
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