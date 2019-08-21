Gram ve çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu? 21 Ağustos güncel altın fiyatları
Sabah saatlerinde güne düşüşle başlayan altın fiyatları, 21 Ağustos Çarşamba günü piyasalarda yatırımcılar tarafından takip edildi. Özellikle 275,7 lira seviyesinde haftanın üçüncü işlem güne başlayan altının gram fiyatının piyasaların kapanmasının ardından Kapalıçarşı'da doğru ne kadar olduğu ile ilgili araştırmalar akşam saatlerinde arttı. Peki, gram ve çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu?
Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,7 azalışla 275,7 liradan işlem gördü. Altın fiyatlarında yaşanan iniş ve çıkış, ekonomi grafikelerine yansıdı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte, 21 Ağustos güncel altın fiyatları.
KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,47 azalışla 276,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 450,00 lira, Cumhuriyet altını 1.840,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,47 düşüşle 276,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 277,30 277,50 276,00 276,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.828,00 1.849,00 1.819,00 1.840,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 253,00 257,00 252,00 256,00
Lira(Tam) Ziynet 1.786,00 1.806,00 1.778,00 1.798,00
Yarım Ziynet 893,00 903,00 889,00 899,00
Çeyrek Ziynet 447,00 452,00 445,00 450,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
Piyasalardan alınan son bilgilere göre altın fiyatları şu fiyatlarla işlem gördü
Gram altın 274 lira alış, 276 lira satış,
Çeyrek altın 448 lira alış, 457 lira satış,
Yarım altın 896 lira alış, 915 lira satış,
Cumhuriyet altını 1845 lira alış, 1864 lira ile işlem gördü.
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