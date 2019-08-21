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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.08.2019 - 18:43, Son Güncelleme:

Gram ve çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu? 21 Ağustos güncel altın fiyatları

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Gram ve çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu? 21 Ağustos güncel altın fiyatları

Sabah saatlerinde güne düşüşle başlayan altın fiyatları, 21 Ağustos Çarşamba günü piyasalarda yatırımcılar tarafından takip edildi. Özellikle 275,7 lira seviyesinde haftanın üçüncü işlem güne başlayan altının gram fiyatının piyasaların kapanmasının ardından Kapalıçarşı'da doğru ne kadar olduğu ile ilgili araştırmalar akşam saatlerinde arttı. Peki, gram ve çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu?

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,7 azalışla 275,7 liradan işlem gördü. Altın fiyatlarında yaşanan iniş ve çıkış, ekonomi grafikelerine yansıdı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte, 21 Ağustos güncel altın fiyatları.

KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,47 azalışla 276,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 450,00 lira, Cumhuriyet altını 1.840,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,47 düşüşle 276,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 277,30 277,50 276,00 276,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.828,00 1.849,00 1.819,00 1.840,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 253,00 257,00 252,00 256,00
Lira(Tam) Ziynet 1.786,00 1.806,00 1.778,00 1.798,00
Yarım Ziynet 893,00 903,00 889,00 899,00
Çeyrek Ziynet 447,00 452,00 445,00 450,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?

Piyasalardan alınan son bilgilere göre altın fiyatları şu fiyatlarla işlem gördü

Gram altın 274 lira alış, 276 lira satış,
Çeyrek altın 448 lira alış, 457 lira satış,
Yarım altın 896 lira alış, 915 lira satış,
Cumhuriyet altını 1845 lira alış, 1864 lira ile işlem gördü.

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